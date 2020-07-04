Интервью с гендиректором Мультиплекс Романом Романчуком о кинотеатрах после пандемии . FMCG, Экономика

В четверг, 2 июля, после почти четырех месяцев простоя, в Украине открылись кинотеатры. Из жесткого карантина они выходят с многомиллионными убытками и новым репертуаром — без громких премьер, но с повторами культовых фильмов.

Как быстро зрители вернутся в залы после послабления карантина, что они будут смотреть, когда ждать новых громких премьер, как индустрия переживает кризис и какой будет к 2022 году?

Об этом в интервью с гендиректором одной из крупнейших киносетей Украины Multiplex Романом Романчуком.

1. Что и как смотреть после карантина

2. Убытки и кризис киноиндустрии

3. Поддержка бизнеса — Зеленский и арендаторы

4. Будущее кинотеатров. Доставка попкорна и ивенты



В сеть Multiplex входит 27 многозальных кинотеатров (142 кинозала) в 17 городах Украины.



Что и как смотреть после карантина

— Что из себя представляют кинотеатры в Украине после 2 июля? Какая посещаемость? Какие карантинные меры соблюдаются?



— Нас посетило около 3000 гостей (данные за 2 июля. — Ред.). Это низкий уровень посещаемости. Но это закономерно, мы не ожидали аншлагов.

Парадокс в том, что сегодня нет официального документа, который бы регламентировал соблюдение санитарных норм. Заполняемость залов не более 50% — единственное упоминание в постановлении Кабмина о послаблении карантина. Тем не менее, у нас есть представление, каким будет стандарт. Знакомы с черновым вариантом документа, который обсуждали с главным санитарным врачом Украины. Надеемся, именно эта редакция будет принята, но когда – не известно.

Что предполагает этот стандарт? В первую очередь, продажу билетов в шахматном порядке. Если билеты приобрели, к примеру, родственники или пара, им нет необходимости соблюдать социальную дистанцию. По большому счету покупка двух билетов для них приравнивается к покупке четырех кресел.

В фойе каждого кинозала стоит санитайзер, соблюдается обязательный масочный режим и температурный скрининг для сотрудников, а также масочный режим для детей, находящихся в фойе. Multiplex также будет максимально стимулировать cashless – покупку билетов онлайн.

— То есть купить билет в кассе будет все сложнее?

— Совершенно верно. Купить их за наличные деньги уже невозможно в кинотеатре ТРЦ «Караван» в Киеве. Количество кинотеатров, переходящих на формат cashless, будет расти.

— Насколько сократятся продажи билетов, учитывая шахматную рассадку? Насколько это будет критично для кинотеатров?

— Это будет зависеть от готовности людей посещать кинотеатры, их реакции на имеющийся контент. Если наполняемость кинотеатров будет полная с 50%, арендодатели на этот период времени пойдут на гибкие условия аренды, а это основная статья затрат в бюджете кинотеатров, то мы сможем выйти в плюс.

Если же аренда сохранится в полном объеме, а посещаемость будет ниже 50%, то с высокой долей вероятности мы уйдем в убытки.

Но есть и хорошие новости — некоторые ТРЦ уже согласились на низкую арендную ставку после возобновления работы, со 2 июля и до конца этого года.

— Мы еще вернемся к теме кризиса и убытков. Хочется поговорить о контенте. Кинотеатры очень зависимы от мировых голливудских премьер, и студии продолжают их переносить. Нет сейчас и крупных украинских картин. Что показывать после открытия? Как возвращать зрителей?

— Национальный контент в Украине не очень хорошо развит, поэтому успех посещаемости кинотеатров очень зависит от голливудских премьер. Безусловно, украинский контент сейчас выглядит гораздо лучше, чем восемь лет назад, но его мало и по качеству он занимает не самые сильные позиции.

Что будем показывать? Украинский контент: повторы успешных релизов «Цена правды», «Захар Беркут», «Котики», «Черкассы», а также некоторые релизы, которых еще не было в прокате. Будут успешные мировые релизы предыдущих сезонов — «Побег из Претории», «Убийство с открытками», «Чемпионы» — это все релизы мировых студий, кроме Голливуда. Разумеется, размер их маркетингового бюджета существенно ниже голливудского, но это достойные картины.

Как только в мире откроется критическая масса кинотеатров, киностудии ускорят свои премьеры. Не будем забывать, что они сидят без денег в карантин, поэтому заинтересованы в том, чтобы скорее прокатать фильмы.

— Когда ждать премьер из Голливуда?

— В конце июля. Это экшн-триллер «Тенет», приключенческая драма «Мулан». Но к этому дедлайну надо относиться осторожно, так как все переносится чуть ли ни ежедневно.

— Многие украинские кинотеатры сейчас показывают старые картины. На них пойдут? Похоже на симуляцию жизнедеятельности кинотеатров?

— Это не набор повторов. Повторять будут только успешные релизы, и на них идет аудитория, которая их не видела. Украинский контент, у которого обычно недолгая прокатная жизнь, получил шанс на вторую попытку. Все это далеко от нормальной жизни кинотеатра. Безусловно, это компромиссный вариант посещаемости.

Но мы очень надеемся на эмоциональные решения, когда люди просто устали смотреть контент в девайсах, с экранов телевизоров, и хотят вернуться в entertainment.

— За время карантина студии Голливуда перешли в онлайн — отдали часть будущих премьер в онлайн, выпускали в онлайн фильмы, которые недавно прошли в кинотеатрах, хотя традиционно окно между выходом фильма в кинотеатрах и на видеосервисах — несколько месяцев. Есть риск, что такая практика сохранится? И как это может сказаться на бизнесе кинотеатров?

— Риски, конечно, есть. Но я не предвижу, что ситуация получит глобальный характер. Во-первых, решение студии перейти в онлайн вполне логичное. Либо тебе надо держать контент и ждать непонятно сколько и чего, либо у тебя есть теплый контракт с понятными деньгами, в понятные сроки. Конечно, они идут на компромиссы и собирают меньше, чем могли бы собрать в кинотеатрах.

Во-вторых, последние полтора года наблюдается острый дефицит контента, и цена на него растет с каждым периодом. Это стимулирует студии на тренде повышенной цены продавать какие-то свои премьеры.

Тренд перехода в онлайн всегда был, пандемия его ускорила, но это естественный процесс.

— Значит ли это все, что кинотеатры в Украине смогут полноценно заработать только в 2021 году?

— Нет, по самым оптимистичным сценариям индустрия будет восстанавливаться следующие полтора года. К 2022 году выйдем на уровень докарантинного периода.

2021 год будет успешен за счет отложенного спроса и большого количества интересного контента.

Убытки и кризис

— В каком состоянии вышли из самоизоляции площадки Multiplex?

— В один карантинный день убытки сети Мультиплекс доходили до 350 000 гривень. Исходя из этого, можно посчитать убытки за время карантина.

У каждого кинотеатра уже есть набор просроченной кредиторской задолженности. Первые денежные потоки будут направлены на поддержание инфраструктуры, на зарплаты, аренду и коммунальные услуги.

Во второй очереди будут стоять реструктуризация долгов предыдущего периода. Оставшуюся часть, если она будет, – направим на развитие новых проектов.

— А какая общая сумма кредиторской задолженности?

— Я бы не взялся ее озвучить, так как это внутренняя коммерческая информация каждого кинотеатра.

— В прошлом году доходы Мультиплекс выросли на 25% по сравнению с 2018-м — до 1,4 млрд грн, говорили вы в одном из интервью. Что будет с вашей отчетностью по итогам первого полугодия?

— Первое полугодие в нашем случае — это только два месяца. В январе и феврале мы были в бюджетных показателях. В абсолютной величине это порядка 300 млн грн.

— А что касается второго полугодия. Какие сценарии планируете?

— Мы живем в шести сценариях, и каждый из них отличается уровнем падения доходной части. Самый пессимистичный — это 90% падения, самый оптимистичный — 60%.

— Каким был прошлый год для индустрии, росла ли она?

— Прошлый год был одним из самых успешных для сети. Для индустрии, в целом, — пиковым. Это было связано с хорошим контентом, рекордным количеством кинотеатров в стране и качеством игроков.

— Если посчитать, то убытки сети Multiplex за карантин — более 37 млн грн. А во сколько оценивается общая сумма убытков отрасли в карантин? И из чего складывается эта цифра?

— Мы знаем, что Мультиплекс занимает примерно 38-40% рынка, собственно зная уровень наших убытков, можно экстраполировать их на оставшиеся 60%.

Цифра складывается из поточных обязательств, обязательств по зарплате, обязательства по текущей аренде, которая снижена, но все-таки существует. Это обязательства по поддержанию партнерских контрактов, например, по обслуживанию ПО, проценты по банковскому кредиту, налоговые обязательства, хотя по некоторым из них есть рассрочка платежа.

— Сколько человек вам пришлось уволить? Сколько потеряли работу по отрасли в % отношении и абсолютных цифрах?

— К сожалению, это очень высокий процент. Мы сократились в количестве на 58%. Мне сложно сказать по индустрии, потому что данные закрыты.

Сокращать нам никого не пришлось, мы были вынуждены стимулировать специальные условия работы в этот период — начиная с отпусков за свой счет и заканчивая сниженными ставками. Пытались комбинировать варианты, исходя из возможностей бюджета. Сначала платили сотруднику ставку с коэффициентом 0,3% в течение двух недель, затем оправляли в отпуск за свой счет, на его место выходил коллега со ставкой 0,3%, и так по кругу. Кого-то это устраивало, кого-то нет, и они принимали решение уйти из компании.

Поддержка бизнеса — Зеленский и арендаторы

— Multiplex инициировал петицию к президенту с просьбой выдать бизнесу беспроцентные целевые кредиты на финансирование фонда заработной платы. Какая судьба этой петиции? Удалось чего-то добиться?

— Удалось добиться обратной связи. Мы обращались и к Владимиру Зеленскому, и в НБУ. Все ответы были идентичны, они ссылали на общие программы правительства — например, отсрочку по уплате налогов на зарплату, кредитную программу 5-7-9 и т.д. Никакого конкретного ответа на обращение не было.

Я лично общался с представителями Офиса президента, с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Нам все говорили, что это хорошая инициатива, что мы молодцы. На этом все и закончилось.

— А поддержали арендодатели? Как решили вопросы с оплатой аренды в ТРЦ за время простоя?

— В большинстве случаев нашли компромисс – в среднем 50% скидка в зависимости от места.

В некоторых случаях разрешали стоять без арендных платежей и платить с момента открытия. В каких-то случаях и вовсе не могли найти общий язык. Есть интересный нюанс. Если ты не можешь договориться на уровне партнерства, то тебе могут включить аренду по полной программе. Максимум, что можешь сделать в таком случае – получить в Торгово-промышленной палате справку о форс-мажоре, тогда есть вероятность, что тебя освободят от аренды. Но справка открывает ящик Пандоры, так как форс-мажор предоставляет много прав и арендодателю, например, он может одномоментно расторгнуть договор аренды. Поэтому в некоторых случаях мы вынуждены были принимать условия ТРЦ.

Но и после открытия кинотеатров мы не можем рассчитывать на стандартный уровень товарооборота, поэтому договариваемся снова и снова.

— Пришлось ли переезжать из-за невозможности договориться с ТРЦ?

— Да, с высокой долей вероятности мы переедем из одного из ТРЦ в Киеве. Там крайне сложная ситуация. Мы были готовы практически на все условия, которые нам выдвинул торговый центр. Но на последнем этапе нам выдвинули еще одно – переоборудовать кинотеатр, исходя из пожеланий ТРЦ, и проинвестировать в это 40 млн грн. Таких денег у нас нет.

Все попытки договориться, предложение сделать реконструкцию через несколько месяцев после выхода из карантина, ТРЦ не принимает.

— А какой ТРЦ?

— Пока что идет переговорный процесс, вопрос решится на следующей неделе. С 90% вероятностью переговоры ни к чему не приведут, но я до этого периода, пожалуй, возьму паузу и не буду его называть.

Доставка попкорна и ивенты на базе кинотеатра

— Карантин заставил компании искать новые направления. Multiplex запустил доставку попкорна, запартнерились с ресторанами. Зашли в маркетплейс — запустили продажу игрушек. Сколько вы сможете заработать на этих новых направлениях? Это хотя бы частично компенсирует ваши потери от закрытия залов?

— Доход благодаря этим направлениям в карантинный период составил около 2 млн грн.

Это не та сумма, которая позволила бы содержать инфраструктуру кинотеатра. Но когда твой доход [от основной деятельности] приравнивается к нулю, любой доход – это хорошо. Эти деньги позволили поддержать карантинный фонд зарплаты.

— Есть ли в планах интегрироваться с другими платформами, площадками? По примеру АТБ, Розетки, Новой Почты? Какими и как?

— Интеграция, безусловно, будет. У нас нет стратегии идти полностью в продуктовый ритейл, но есть наработки. Будут проекты сегмента Food and Beverage, новые категории контента, в частности, проведение ивентов на базе кинотеатров.

Это будут либо проекты by case basis — временные проекты, либо глобальное стратегическое партнерство. Заявить конкретно с кем и когда или рассказать больше – не могу. Поскольку все проекты сейчас на стадии разработки. В каких-то случаях я обременен партнерскими договоренностями – обязан анонсировать информацию одновременно с партнером.

Мы также допускаем объединение с онлайн-платформами, но это решение не на поверхности. Онлайн кинорынок непростой, достаточно высокобюджетный, поэтому сейчас мы не станем покупать или объединяться с онлайн-платформой.

— А как скоро мы услышим анонсы от вас и ваших партнеров?

— Это очень сильно зависит от уровня посещаемости кинотеатров. Как только почувствуем стабильную ситуацию, запустим один из проектов. Думаю, в ближайшие два месяца.

— Multiplex планировал открыть в начале лета еще один кинотеатр, а до конца года — еще четыре. Пересмотрели планы?

— Планы подкорректировались. В большинстве случаев, речь шла о новых торговых центрах, а они пересмотрели собственные планы по скорости открытия, большинство из них откроются уже в 2021 году. Поэтому в этом году откроем только один новый кинотеатр Multiplex.

— Где откроетесь?

— В Киеве в ТРЦ Retroville. Если все будет в порядке, то откроемся в середине августа.

— Кризис ускорил трансформацию, которая и так началась — переход ко всевозможным онлайн-платформам. Как изменятся кинопроизводство, кинопрокат и привычка смотрения фильмов в ближайшем будущем?

— Все больше контента будет потребляться через девайсы, кинотеатр будет конкурировать с онлайн-платформами за время зрителя и стараться привлечь их новым интертейментом. Контент теперь будет не единственным поводом сходить в кинотеатр. Количество опций на территории кинотеатра будет увеличиваться – это и расширение сегмента Food and Beverage и организация мероприятий, которые не связаны с кино.

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