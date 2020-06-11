Интервью с Ервандом Бозояном — Новости политики, Новости Большого Кавказа — EADaily

К чему может привести активизация процессов в оппозиционном поле Армении и чем обусловлены последние громкие отставки в силовом блоке правительства республики? На эти и другие вопросы корреспондента информационно-аналитического ресурса VERELQ Айка Халатяна ответил эксперт исследовательского института «Политэкономия», политический аналитик Ерванд Бозоян.

— Чем обусловлены последние громкие отставки, в частности, в силовом блоке?

— Я думаю, что эти отставки не были чем-то слишком удивительным, так как, в общем, было недоверие к силовым структурам со стороны Никола Пашиняна. Вы помните, что после отставки Артура Ванецяна Пашинян постоянно говорил, что против него ведут гибридную войну. Даже газета «Айкакан жаманак» тогда написала, что был конкретный план гибридной войны против него, но СНБ официально опровергла версию газеты, принадлежавшей премьеру. Это говорит о том, что Пашинян нуждался в подобных действиях против своих оппонентов и противников, однако силовые структуры не привычны к действиям в такой степени. Конечно, и при прежних властях силовые структуры подчинялись руководству страны, но руководители государства пытались установить более системный режим, при котором каждый играл свою роль и обычно ни одно из звеньев власти не прибегало к необычным шагам. В случае с Пашиняном — иначе. Так как у него нет системного мышления и ему кажется, что в прошлом силовые структуры подчинялись руководителям страны, а сейчас пытаются занять более пассивную позицию, у него появилась нервозность и даже подозрения в отношении силовых структур. В этом причина перманентного недоверия к силовым структурам.

Что касается этих последних отставок, то я думаю, они обусловлены двумя причинами: резким падением рейтинга Пашиняна из-за коронавирусного кризиса и, с другой стороны, как следствие, повышением шансов его оппонентов. Последние заявления Артура Ванецяна и Гагика Царукяна сразу же отрезвили Пашиняна, что он уже должен действовать более решительно, а в отношении этих силовых структур у него не было доверия.

— Премьер-министр Никол Пашинян обещает жесткий ответ своим противникам, грозя, что они окажутся на «свалке истории». Насколько реалистично в нынешних условиях, что власть пойдёт на репрессивные меры в отношении своих противников, в частности, Ванецяна, Царукяна и других?

— Системы в целом не готовы к таким широкомасштабным процессам, так как обычно для подобных широкомасштабных процессов в стране должна быть соответствующая атмосфера, как в СССР в 30-х годах. В Армении такой атмосферы нет, и в этом смысле я думаю, Пашиняну будет очень трудно заставить эти структуры работать в этом направлении.

Конечно, смена руководства в силовых структурах рождает у всех подозрение, что новые руководители могут попытаться оказать давление на систему. Однако я немного пессимистичен в этом вопросе, так как здесь дело не в роли личности. Сами системы не готовы. Любая структура в любом пространственно-временном измерении может действовать в определённых границах и имеет определенные «красные линии». Я думаю, что, хотя у Пашиняна и есть подобные желания, но системы не готовы идти на такие радикальные шаги. Поживём — увидим.



Ерванд Бозоян. Иллюстрация: VERELQ

— Мы видим в оппозиционном поле активизацию и призывы к консолидации. К чему может привести это?

— Активизация оппозиционного поля произошла не благодаря целеустремлённым программам оппозиционеров, а в результате действий Пашиняна. Так как Пашинян отказывается воспринимать в качестве партнёра любого политического субъекта, то есть он не принимает никакого политического элемента в качестве субъекта, для него основные субъекты — он и народ, следовательно, ни у какой политической силы или структуры нет мотива для налаживания отношений с властью. Коронавирус смешал планы в том смысле, что все сейчас стремятся к власти, но я считаю, что на данный момент конкретной, предметной программы прихода к власти ни у кого нет. Я плохо представляю, как в условиях гуманитарной катастрофы можно проводить широкомасштабные митинги. Да, перед нашими глазами опыт США, но там есть серьёзная проблема расизма, и она взорвалась. Конечно, нельзя исключать, что и в Армении будет такой взрыв, но это можно представить в условиях форс-мажора. Я не представляю, как можно мобилизовать людей без этого форс-мажора. И самое главное — неясность во всех политических кругах вокруг вопроса, кто должен следующим занять пост премьера. Здесь также есть конкуренция, и эта неясность ослабляет оппозиционное поле.

С другой стороны, оппозиционному полю может своими действиями «помочь» сам Пашинян. Если он пойдёт на силовые шаги, то, я думаю, будет противодействие, и в результате этого противодействия он может оказаться в намного более тяжёлом положении. С двух сторон есть страх в отношении друг друга, и кто сделает ошибочный шаг, пойдет на провокацию, тот и может первым и проиграть.

— Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян все последние годы, в частности, после событий 2015 года, вел себя очень осторожно. С чем связаны его нынешние радикальные заявления с требованием отставки правительства?

— По моему мнению, это связано со следующим обстоятельством — так как рейтинг Пашиняна в результате коронавирусного кризиса резко падает, естественно, видна и активизация внепарламентских сил. Они рассчитывают использовать ресурсы, в том числе сил парламентских: Царукяна и Марукяна (Эдмон Марукян — лидер партии «Просветленная Армения»). Царукян видит и слышит, как все эти активисты включают в свои планы возможность сотрудничества с ним. В этих условиях возникает естественный вопрос — а почему он сам не может активизироваться и стать главным фактором. То есть здесь создалась естественная конкуренция в оппозиционном поле. Многим кажется, что власть уже валяется на улице и достаточно подобрать ее. Эта конкуренция создаёт у всех впечатление, что они могут опоздать в процессе смены власти. Мне кажется, поэтому все требуют отставки Пашиняна.

Но здесь для Пашиняна есть более опасный фактор — если формируется такая атмосфера, если она будет носить тотальный характер, то это может создать мощную психологическую трещину внутри команды Пашиняна, что мы уже видим. В этой связи от Пашиняна многое зависит — если он попытается отступить, используя более мягкие формулировки, постарается достичь каких-то договорённостей, то может избежать этого. Но если он пойдёт на более жёсткие шаги, и я вижу сейчас у него такой настрой, то он может поскользнутся, и эти процессы станут неуправляемыми, чреватыми взрывом даже в условиях коронавируса. В результате этого взрыва он может потерять власть.

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