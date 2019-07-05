ИНТЕРВЬЮ-Мегафон думает о продаже недвижимости для снижения долга — гендиректор





Катя Голубкова, Татьяна Воронова

МОСКВА (Рейтер) — Мегафон, второй по величине мобильный оператор в РФ, рассматривает продажу непрофильных активов, в частности, офисной недвижимости, для снижения долговой нагрузки, которая увеличилась в результате привлечения средств для проведения делистинга, сказал Рейтер гендиректор компании Геворк Вермишян.

Оператор, подконтрольный холдинговой компании USM российского бизнесмена Алишера Усманова, провел делистинг с Лондонской фондовой биржи в прошлом году, но пока оставил возможность торговать его акциями на Московской бирже.

Мегафон потратил на делистинг в Лондоне более $1 миллиарда, присоединившись к другим компаниям, которые стали избавляться от листинга вне России после 2014 года под давлением высоких трат на поддержание листинга и снижения аппетита инвесторов к российским активам.

Делистинг, сказал Вермишян, был нужен, чтобы переключиться на другую бизнес-модель и получить «гибкость», и чтобы менеджмент не был «наказан» рынком за попытки делать различные формы партнерства.

Вермишян сказал, что Мегафон, чей чистый долг вырос до 363 миллиардов рублей ($5,71 миллиарда) к концу марта с 294 миллиардов рублей в декабре 2018 года, планирует в течение трех лет снизить его за счет роста выручки, снижения процентных ставок по кредитам и продажи непрофильных активов.

«Мы к ней (программе продажи непрофильных активов) еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества, или не принесет в будущем, – может быть выставлено на продажу. Один из примеров – офисная недвижимость в собственности», — сказал он.

Вермишян добавил, что у Мегафона «десятки тысяч квадратных метров» офисной недвижимости в российских регионах, и компания может начать продавать ее уже в этом году. Он не уточнил, сколько оператор планирует получить от продажи таких активов.

Кроме того, по его словам, компания будет смотреть на продажу своей башенной инфраструктуры, которая была передана в 100-процентную дочернюю компанию — оператора Первая башенная компания. Однако окончательное решение о продаже башен еще не принято, сказал Вермишян.

Мегафон ожидает, что соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2019 года составит «ниже 2,9х, но выше 2,5х». В случае успешной продажи непрофильных активов это показатель может опуститься ниже 2,5х в течение трех лет, сказал Вермишян.

ПАРТНЕРСТВА

Анонсируя проведение делистинга в прошлом году, компания сообщала, что рассматривает возможность более широкого сотрудничества с государственными компаниями, сделок с более высоким уровнем риска, а также инвестиции в инфраструктуру с более низкой доходностью.

В июне китайская Alibaba (NYSE:), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group и Мегафон закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере онлайн-торговли — AliExpress Russia. В рамках этой сделки Мегафон продаст свои 9,97% в Mail.ru китайской компании и получит взамен 24,3% в СП. По мнению Вермишяна, такой обмен позволяет оператору вложиться «во что-то, что растёт существенно быстрее».

По его словам, проникновение электронной коммерции в России сейчас составляет 3,5%, при этом в Польше – на уровне 6%, а в Китае уже 20%.

«Этот рынок точно не меньше, чем телеком-рынок, который в сумме достигает более одного триллиона рублей в год. Единственное, чем он отличается от телеком-рынка, – он (электронная коммерция) растет темпами по 20% в год», — сказал Вермишян.

Он добавил, что Мегафон может в рамках СП использовать свою логистику для доставки товаров, а также базу пользователей своих социальных сетей.

Что касается сотрудничества с попавшей под критику США компании Huawei, то Мегафон продолжит продавать ее смартфоны в своей розничной сети без скидок, сказал он.

(Редактор Антон Зверев)





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