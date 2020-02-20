Интервью Антона Силуанова РБК. Главное :: Экономика :: РБК

Об увеличении налогового бремени

«Ставки почти не меняются, мы договорились, что до 2024 года налоговое бремя меняться не будет. Этим и руководствуемся. То, что налоговая хорошо работает, воспринимается некоторыми как то, что растет налоговая нагрузка. Наоборот. Несколько лет назад многие компании работали в серой зоне. А сейчас налоговая использует современные технологии, современные формы работы с налогоплательщиками, которые позволяют выявлять нарушителей. Уйти от налогов становится все сложнее. Это хорошо, но это нельзя воспринимать как увеличение налоговой нагрузки, потому что это выполнение всеми тех условий, которые прописаны в законе. Это еще и конкурентное условие: если кто-то платит вбелую, а кто-то в конвертах, создаются неравные условия для бизнеса. Когда мы выравниваем налоговые условия, мы выравниваем условия и ведения бизнеса, и это приносит нам доходы в бюджет, но это не увеличение налоговой нагрузки».

О возможности снижения налоговых ставок

«Вместе с ростом налоговых доходов растут и налоговые обязательства. Взять послание президента — требуются огромные деньги, около 4 трлн руб. до 2024 года включительно. Откуда их брать? Если мы откажемся от бюджетного правила, будем заимствовать, но снижать бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заемных средств на рынке увеличится. Расходные обязательства направлены в том числе и на стимулирование экономического роста. Мы увеличили темпа роста, увеличили доходы населения в том числе. Поэтому сейчас мы балансируем между и ростом доходов в результате собираемости, а не роста дополнительных ставок, и ростом важных и нужных для людей расходных обязательств».

О прогрессивной шкале налогообложения

«В обществе, конечно, давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату, и тот, кто получает 12 млн руб. в год. Справедливо это или нет? Наверное, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить. Но это сегодня так и есть, потому что люди с большими доходами имеют более комфортное жилье, ездят на дорогих автомобилях, а ставка на имущество у нас прогрессивная. Но мы до 2024 года не меняем ставки по налогам. А к 2024 году рассмотрим предложения. Все зависит и от степени прогрессии. Можно сделать и 60%, а можно 13–15–18%. Слава богу, сейчас есть 13%; если мы еще раз увеличим ставки налогообложения труда, то мы получим желающих уйти от уплаты. Хорошо бы просмотреть вопрос о снижении налогов на труд, и тогда мы могли бы говорить, что для богатых слоев населения можно изменить ставку налогообложения».

Ставка по НДФЛ в настоящее время составляет 13% для всех слоев населения России. В 2018 году во время прямой линии президент Владимир Путин объявил, что изменение плоской шкалы налога на доходы физических лиц и введение налога с продаж являются нецелесообразными и неэффективными мерами, которые увеличат нагрузку на население.

О возможности снижения ставки социальных взносов

«Сегодня нагрузка на труд запредельная. Мы и сейчас думаем, как снизить налоги на труд, потому что это 30% страховых взносов и 13% налог на доходы физических лиц. Это высокая нагрузка. У нас большую часть страховых взносов платит работодатель. Для него это очень сложно, поэтому и происходят всяческие схемы уклонения. Самое главное, найти источники компенсации для снижения этих взносов. Большая часть из 30% — 22% — пенсионный взнос. Если мы снизим, у Пенсионного фонда будет дыра в бюджете, чем ее закрывать? Бюджетом? Где нам взять такие деньги? Снизить ставки до 20% — это 2 трлн руб. Где такие деньги взять? Надо найти постоянные источники, которые могли бы заместить. Мы заинтересованы в снижении этой нагрузки, но и в том, чтобы сбалансировать общие подходы к налогообложению, чтобы отрасли не пострадали. Если это делать, то это должно быть чувствительно для наших предпринимателей. Если уж снижать, то так, чтобы это дало результат — желание работать вбелую и платить соответствующие налоги. Вариант оплаты взносов работниками, а не работодателями не обсуждается».

Сейчас общая ставка социальных взносов, которые работодатель уплачивает за работника, составляет 30%, из них 22% поступает в Пенсионный фонд России, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Если зарплата сотрудника выше 1,29 млн руб. в год, то ставка пенсионных взносов с суммы сверх этого порога уменьшается до 10%.

Правительство вернулось к идее резко снизить общую ставку с 30 до 23–25%, писали «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. По информации издания, регрессивную шкалу для высоких зарплат предлагается отменить. В 2017–2018 годах, когда власти обсуждали снижение ставки социальных взносов до 22%, источником для восполнения потерь социальных фондов должны были стать дополнительные доходы от увеличения НДС до 22%. Но в итоге с 2019 года НДС был повышен с 18 до 20%, а ставка страховых взносов осталась неизменной.

О налоговых льготах для нефтяников

«Я, как министр финансов, всегда выступаю против налоговых льгот. Если она принимается, то должна что-то стимулировать и давать эффект — рост отрасли или предприятия. Если льгота выдается без условий, то мы просто увеличиваем расходы бюджета. Сейчас новое правительство по-новому взглянуло на вопрос льгот. Оно ставит задачу перед Минфином, чтобы посмотреть на те льготы, которые были даны, посмотреть эффект от этих льгот, куда пошли деньги от нее. Если раздавать льготы без условий — они не работают: инвестиции не увеличиваются, [зато] дивиденды выплачиваются все больше, бюджетные расходы идут в карманы акционерам.

Не буду называть месторождения, по которым приняты решения о предоставлении льгот, подход следующий: даем льготу, но на эту сумму возьмите обязательства по вложениям в новое или действующее месторождение, которые дадут возможности увеличить объем добычи, получить дополнительные налоговые поступления. Если этого не происходит, льготу забираем.

Что касается нефтяников, они небедные люди, но что они говорят — те месторождения, которые существуют, исчерпываются. И если не предоставлять дополнительные преференции, то невыгодно добывать. Чтобы не довести ситуацию в отрасли до сокращения объемов добычи, конечно, надо рассматривать и вопросы преференциальных режимов, но с обязательным условием вложения полученных от этих льгот денег в новые проекты или действующие. Мы будем сейчас в Минфине создавать новый блок, который будет это контролировать. Будут заключаться специальные соглашения, которые будут мониториться».

Потери федерального бюджета от льгот нефтяникам с 2013 года выросли более чем вдвое — с 0,5 трлн до 1,2 трлн руб., отмечается в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». За пять лет доля льготируемой добычи нефти удвоилась — с 26,7% в 2013 году до 49,8% в 2018 году (56,6% в первом квартале 2019 года). Хотя льготы удвоились, инвестиции с 2014 до 2018 года выросли лишь на 33% (примерно на 350 млрд руб.).

Минфин сообщил о росте налоговых льгот для нефтяников в четыре раза

Выкуп правительством контрольного пакета акций Сбербанка

Почему сделка не нарушает бюджетное правило

«Мы инвестируем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в покупку акций Сбербанка. Здесь все у нас соответствует требованиям законодательства. Получаем хороший актив — платит дивиденды, надежный, думаю, будет расти в цене. Эти деньги в виде прибыли Центрального банка идут в бюджет. Получается, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет. Здесь смысл бюджетного правила заключается в том, что мы нефтегазовые доходы переформатируем не в нефтегазовые доходы. ЦБ говорит, что будет внимательно смотреть и при конвертации средств ФНБ, которые сейчас в валюте, в рубли, будет на рынке изымать дополнительную ликвидность, которая будет образовываться и минимизировать негативное влияние на курс. Бюджетное правило дает гарантии стабильности курсового прогноза. С уверенностью могу сказать, что сделка минимально отразится на курсовых соотношениях, поскольку ЦБ как регулятор примет все необходимые для этого меры».

ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

О продаже доли ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) стало известно 11 февраля. Силуанов пояснял, что правительство выкупит компанию за счет средств из Фонда национального благосостояния по рыночной цене. Решение о продаже ЦБ доли в Сбербанке он объяснял устранением конфликта интересов, который давно обсуждался. Регулятор не должен быть участником организации, за которой осуществляет надзор, пояснял глава Минфина. Позже Силуанов сообщил, что вырученные от продажи доли Сбербанка деньги станут дополнительным доходом госбюджета, которые можно использовать для выполнения поручений президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Он также отмечал, что благодаря доходам от сделки удастся сохранить бюджетное правило, которое позволяет профинансировать поручения Путина.

Стоимость всего пакета Минфин оценивал в 2,5 трлн руб. В рамках первой части сделки ведомство планирует выкупить часть акций стоимостью 1,2 трлн руб. Остальные акции выкупят в 2020-м или 2021 году. Силуанов отмечал, что правительство готово оплатить первую часть сделки, как только будет принят соответствующий закон. В Госдуму законопроект о продаже акций Сбербанка внесли 17 февраля.

О финансировании социальных инициатив правительства за счет сделки

«Мы долго говорили, куда зачислять эти деньги: в доходы или обратно в ФНБ. Мы столкнулись с необходимостью изыскания серьезных ресурсов. Найти их при соблюдении бюджетного правила было бы непросто. Поэтому было решено, что доходы от этой сделки должны пойти не в ФНБ, а на финансирование дополнительных трат в связи с реализацией послания. Потом, мы надеемся, экономика сгенерит дополнительные ресурсы, и мы сможем дополнительные средства на реализацию посланий изыскать в рамках текущих поступлений в бюджет».

О высокой доле банков с государственным участием в финансовом секторе

«В теории это не очень хорошо. В теории госсектор менее эффективен, чем частный. В жизни бывает по-разному, все зависит от менеджмента, который управляет тем или иным активом. Сбербанк — банк государственный, были разные периоды управления этим банком. До Германа Грефа (глава Сбербанка. — РБК) считали банк неэффективным, отделения закрывались. Пришел новый менеджер и сделал банк конфеткой. Все зависит от управленца, команды, которая работает с тем или иным активом. Кадры решают все.

Конечно, хотелось бы, чтобы доля банков с госучастием была меньше. Для вкладчиков это хорошо. Для развития банковской системы — не очень. Тут опять же вопрос работы с регуляторами. Я считаю, что здесь кардинальных изменений делать не нужно, нужно заниматься повышением эффективности работы этих банков и делать так, чтобы они работали в эффективной среде».

Как выполняется поручение президента о повышении максимальной суммы страхового возмещения вкладов с 1,4 млн до 5 млн руб. в тех банках, которые лишились лицензии

«99,7% всех вкладчиков имеют вклады до 1,4 млн руб. В Госдуме есть законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случаях, когда человек столкнулся со сложной жизненной ситуацией. Наверное, это правильно. Повышение порога оправданно. Правительство поддержало этот законопроект. Повышать всем до 5 млн руб. — это небольшая часть вкладчиков. Нужно ли это делать? Пока склоняемся к тому, что нужно более адресно помогать людям, которые попали в сложную ситуацию».

О снижении ставок по ипотеке

«Справедливо критикуют правительство и банки, когда у нас инфляция ниже 3%, а ставка по ипотеке — около 9%. Мы подготовили целый перечень предложений, в первую очередь они касаются финансового регулятора — Банка России, [чтобы] смягчить регуляторику. Правительству надо создавать пакетные решения по ипотеке. Если банк им следует, то можно было бы говорить о снижении рисков за соответствующие кредиты. Снижение ипотеки — это и снижение банковских ставок, снижение риск-весов по ипотечным кредитам, для этого мы будем работать вместе с ЦБ, и вопрос поддержки льготных категорий, семей с детьми в первую очередь. Уверен, что мы в этом году, к концу года, средний размер ставки по ипотеке снизим до 8%. Надеюсь на это».

В ноябре 2019 года средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях обновила исторический минимум: по данным ЦБ, показатель опустился до 9,19% годовых, следует из данных ЦБ. Смягчение условий на ипотечном рынке простимулирует спрос на рефинансирование, предупредил регулятор и рекомендовал банкам учесть эту угрозу при оценке рисков и, например, ввести дополнительные комиссии. Ипотека остается очень дорогой для россиян: кредиты со ставкой 9% не могут помочь гражданам улучшить жилищные условия, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предпринимательство

Об отмене ЕНВД и возможных альтернативах

«ЕНВД был создан в то время, когда у нас не было возможности померить обороты предприятия. Сейчас мы переводим весь бизнес, который работает в розницу, на использование контрольно-кассовой техники. У налоговых органов есть объективная информация о налогооблагаемой базе. Налоговая служба подготовила предложения о том, что делать малым предпринимателям, которые сегодня находятся на этом режиме: идти на патент, на упрощенку или становиться самозанятым. Нужно сделать это так, чтобы налогоплательщикам было комфортно, беззатратно. Мы видим, что ЕНВД мешает конкуренции в малом предпринимательстве, создает перекосы в уровнях налогообложения и исчерпал себя».

ЕНВД (единый налог на вмененный доход) — был введен летом 1998 года. Налог рассчитывается исходя из предполагаемой выручки, которая зависит от площади помещения, количества сотрудников, единиц техники и других параметров. Право применять ЕНВД получили те, кто занимался розничной торговлей, оказывал бытовые услуги, перевозил грузы и пассажиров, а также некоторые другие предприниматели. С 2021 года единый налог на вмененный доход прекратит свое действие.

Как обеспечить более комфортные условия для малого бизнеса при переходе с ЕНВД

«Очень много предложений от предпринимателей поступало, которые говорили, что платят 6% с выручки, или 15% с разницы между доходами и расходами, а потом сразу общий налоговый режим, который ведет к издержкам. Мы отвечаем: оборот для МСП (малое и среднее предпринимательство) сегодня 150 млн руб. Мы даем увеличить эту величину на 50 млн руб. и сделать переходное положение. Если сохраняется объем до 200 млн руб., не нужно создавать дополнительные бухгалтерии, нанимать персонал и так далее».

О большой приватизации

«Как бюджетный источник большая приватизация не нужна. Россия остается островком, куда деньги с развивающихся рынков идут. У нас доля иностранцев в государственных ценных бумагах около 35%. На аукционах иностранцы покупают от 50% до двух третей всего объема выпуска ценных бумаг. Если помните, недавно была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор.

Аукцион, о котором напомнил Силуанов, состоялся 22 января. Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). Она была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых. Эксперты расходились во мнении, был покупатель нерезидентом или локальным игроком.

Да, у нас есть планы по дополнительному стимулированию приватизационных сделок. Это «Совкомфлот», ряд других активов. Отдельные небольшие компании, в которых можно продать всю долю государства. Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. Можно было бы продать часть имущества и построить другое имущество, которое будет давать больший вклад в экономику. Такой подход возможен: перекладывание одного комплекса в более эффективный».

В план приватизации на 2020–2022 годы включены:

«РусГидро» (61,2% — Росимущество, 13,1% — ВТБ);

«Совкомфлот» (100% — Росимущество);

«Ростелеком» (45% — Росимущество, 3,96% — ВЭБ.РФ);

«Россети» (88% — Росимущество);

ОЗК (Росимущество и ВТБ).

Кроме того, Минэкономразвития предложило приватизировать 1,17% «Аэрофлота» (51,17% компании принадлежит Минтрансу, 3,5% — «Ростеху»).

Почему Росимущество перешло Минфину

«Минфин управляет казной. Казна в широком смысле — не только деньги, но и имущество. У нас есть Казначейство, есть Росимущество, необходимо наладить очень тесное взаимодействие. Вопрос стоит об эффективном использовании имущества. И сосредоточение в одних руках в данном случае кажется абсолютно правильным».

Путин передал Росимущество Минфину

Готово ли правительство отдать людям часть денег, которые государство и компании получают от эксплуатации недр

«У нас нефтяная рента зачисляется в бюджет, и мы ее направляем на нужны населения. Зарплаты бюджетникам, исполнение послания. Мы не рассматриваем такой вопрос, считаем, что та нефтяная рента, $42 за баррель, идет напрямую на расходы: образование, здравоохранение, пенсии, пособия. Мы и так это делаем через бюджет».

О введении общего для всех госкомпаний норматива по выплате дивидендов

«Мы должны найти доходы для финансирования наших обязательств. Кроме того, государство купило актив и что-то должно с него иметь. И должны быть общие условия. Есть ряд компаний, которые не в полном объеме платят 50%. У них аргументы следующие: нам нужно финансировать инвестиции. Мы говорим, что они должны формировать инвестиционные программы таким образом, чтобы они приносили доходы, чтобы можно было брать ресурсы на рынке, вкладывать, получать налоги и т.д. Все должны быть в равных условиях, участвовать в реализациях тех целей, которые перед нами стоят. На все это нужны ресурсы, а у бизнеса должна быть социальная ответственность. Мы в процессе переговоров, в бюджет заложили, правительство будет рассматривать и определится с уровнем дивидендной политики для компаний с госучастием».

О возможности увеличения минимального размера страховой пенсии до федерального МРОТ

«Страна большая, стоимость потребительской корзины разная. Пособия и определения нуждаемости рассчитываются в зависимости от цен в магазинах в конкретном регионе. Поэтому размер доплат различен в разных регионах. Приравнять их, значит, мы Чукотке, например, не будем доплачивать. Сложившаяся система учитывает те различия в стоимости и уровне жизни, которые складываются в нашей большой стране».

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. руб. в 2020 году с учетом индексации на 6,6%, говорил в октябре 2019 года глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, в результате размер пенсии станет примерно на 5% выше прожиточного минимума пенсионера. По закону в 2021 году индексация заложена на уровне 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Размер страховой пенсии должен быть не ниже прожиточного минимума по региону.

Отразится ли на экономике России вспышка коронавируса

«Мы видим, что мировой спрос со стороны Китая снижается, замедляется мировая экономика. Все зависит от того, как долго продлится эта ситуация. Сейчас эпидемия пошла вниз, но как долго продолжится карантин — от этого зависит экономическая ситуация. Мы уже ощутили на себе снижение туристического потока — это деньги, загрузка гостиниц, транспорта, перелеты, а наши авиаперевозчики тоже бьют в набат. Все от этого теряют. Необходимо как можно быстрее найти средства от этого вируса. На нас это меньше скажется, нежели на других странах — торговых партнерах Китая. Но [наши] потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день. Поэтому мы ощутим на себе это влияние. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении тех задач, над которыми мы все работаем. У нас много других инструментов по стимулированию экономики, спроса, разгону инвестиций. Они должны дать результат. Этот фактор может оказать негативное влияние, но он не решающий».

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 20 февраля

Авторы:

Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Юлия Сапронова

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