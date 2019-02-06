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Интерпол больше не ищет Януковича, — ГПУ. Новости политики — Деловая столица

Политика 06 Фев 2019
Интерпол больше не ищет Януковича, — ГПУ. Новости политики — Деловая столица
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Беглый экс-президент Виктор Янукович действительно более не разыскивается Интерполом

В Генпрокуратуре подтвердили, что Интерпол больше не разыскивает Виктора Янукович. Фото: Getty Images

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«Да, его нет в базах розыска Интерпола, поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование, и снял Януковича с розыска. Его нет в базах Интерпола», — сказала Сарган.

Напомним, в среду, 6 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в России, во время которой по большей части повторял кремлевские тезисы, однако также сообщил, что более не находится в базе данных Интерпола.

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Источник

Осужденный за госизмену Янукович завтра в Москве даст пресс-конференцию - УНИАН →



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