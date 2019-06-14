Интернет-тренды 2019 года: главное из отчета Мэри Микер

Ежегодно бывший аналитик Morgan Stanley и известный венчурный инвестор Мэри Микер выпускает отчет о текущем состоянии интернета.

В этом году презентация заняла 334 слайда и в ней говорится, что интернет продолжает медленно расти и у него появляется все больше новых пользователей, особенно выходящих в сеть с мобильных устройств.

Основные моменты

Доступ к интернету есть у более 50% населения мира и сейчас становится сложнее охватить новых пользователей.

В 2018 году глобальные поставки смартфонов упали на 4%. В предыдущем году они не снижались.

53% интернет-пользователей в мире находятся в Азиатско-тихоокеанском регионе. Китай является крупнейшим единым интернет-рынком в мире — в этой стране находится 0,8 миллиарда интернет-пользователей.

Семь из 10 лучших компаний мира по капитализации рынка занимаются технологиями, четыре из первой шестерки находятся в США.

Продажи электронной коммерции выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, что чуть выше прироста в 12,1%, замеченного в 2017. Продажи в физических магазинах тоже до сих пор растут, пусть в 2018 году они увеличились всего на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Электронная коммерция занимает около 15% от доли розничных продаж в США.

33% закупок рекламы приходится на мобильную рекламу (в 2010 году этот объем составлял 0,5%). Расходы на рекламу в печатных издания, на телевидении и радио упали, поскольку потребители проводят гораздо больше времени за телефоном.

Google и Facebook по-прежнему принадлежит большая часть прибыли от онлайн-рекламы, однако рост других американских рекламных платформ, таких как Amazon, Twitter, Snapchat и Pinterest, понемногу заставляет крупных игроков подвинуться. Прибыль от рекламы Google выросла в 1,4 раза за последние девять кварталов, у Facebook она увеличилась в 1,9 раз, а у новых игроков рынка в сумме выросла в 2,6 раза.

Среднестатистический взрослый американец ежедневно тратит на цифровые медиа 6,3 часа в день, причем половину этого времени он проводит за мобильным устройством.

47 миллионов человек установили колонки Amazon Echo — в два раза больше, чем в прошлом году.

Сейчас в мире около 2,4 миллиарда игроков в интерактивные видеоигры — на 6% больше, чем в прошлом году. У одной только игры Fortnite 250 миллионов пользователей, как и у геймерской платформы для общения Discord.

Совместная прибыль от облачных сервисов Google, Amazon и Microsoft составила $14 миллиардов, что на 58% выше, чем в прошлом году.

Сейчас больше данных хранится в облаке, чем на частных корпоративных серверах или потребительских устройствах.

26% взрослых американцев считают, что они «почти постоянно находятся онлайн». Среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет таковыми считают себя 39% человек.

Internet Trends 2019 by on Scribd

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