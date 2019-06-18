Интернет-торговцев Казахстана берут на тотальный учет — ZhambylNews.kz

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Многие бизнесмены осуществляют продажи в интернете, нигде не регистрируясь. Власти пытаются легализовать эту деятельность, обещая налоговые преференции. Соглашаются на это не все.

Простор для интернет-шопинга

Объем электронной торговли в Казахстане, по данным Комитета по статистике РК, в прошлом году составил 269 млрд тенге, в 2017 году он был почти на 1 млрд меньше.

«Конечно, больше людей стали совершать сделки в сети. Количество покупателей в электронной торговле за этот период в нашей стране выросло вдвое и достигло 2,3 млн человек. Также в прошлом году было зарегистрировано 509 новых интернет-магазинов. Всего в стране их 1,7 тыс., в том числе по Костанайской области зарегистрировано более двух десятков», – рассказала на совещании в акимате области директор костанайского филиала АО «Казпочта» Елена Туребекова.

По данным областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в Костанайской области объем розничной торговли через интернет в 2018 году составил 4,2 млрд тенге, или 1,6% от общего объема по стране. Популярными товарами и услугами среди костанайцев остаются одежда, обувь, товары спортивные и для домашнего пользования, билеты на развлекательные мероприятия и продукты питания. В области официально зарегистрирован 131 предприниматель, работающий в онлайн-сегменте. Два года назад их было полсотни. Госорганы считают цифру существенно заниженной.

«Большинство предпринимателей попросту не регистрируют электронную торговлю в качестве дополнительного вида деятельности в органах государственных доходов. К примеру, часть магазинов, имея официальный сайт, не указывают его. Мы намерены провести точечную работу по выявлению субъектов бизнеса, осуществляющих торговлю товарами и услугами посредством интернета», – пояснила «Курсиву» и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Роза Горянная.

Выяснить, сколько предпринимателей остаются в тени, намерены чиновники и регионального департамента госдоходов. Уже в этом году, по словам Розы Горянной, они начнут совместный мониторинг костанайских бизнесменов в соцсетях и на популярных сайтах продаж. Когда завершится исследование, неизвестно.

Одни плюсы

Параллельно в стране ведется активная работа по стимулированию развития электронной торговли. По мнению чиновников, эти меры сыграют важную роль в сокращении доли теневой экономики. Для этого два года назад была принята «Дорожная карта на 2018–2020 годы». Одним из ее пунктов является освобождение от уплаты подоходного налога до 2030 года предпринимателей, осуществляющих продажи товаров через интернет. Но произойдет это лишь при соблюдении ряда условий: при электронном оформлении сделок, применении безналичной оплаты, наличии службы доставки. Также необходимо, чтобы доходы от электронной торговли составляли не менее 90% совокупного годового дохода юридического лица либо дохода ИП за налоговый период.

«Управлением инициирована совместная работа с департаментом государственных доходов по трансформации сайтов предпринимателей путем внедрения интернет-эквайринга, то есть онлайн-оплаты за товар или услугу. Учитывая, что электронная торговля не имеет территориальных границ, предприниматели рано или поздно поймут, что такая коммерция дает безграничные возможности для развития, а также уравниваются шансы между крупным, средним и малым бизнесом при выходе на мировые рынки», – добавила Роза Горянная.

Предприниматели перспективу давно поняли. В прошлом году в Костанайской области объем розничной торговли через интернет составил больше 7 млрд тенге. По словам заместителя руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Асхата Колмурзина, есть подозрение, что снижение показателя до 4,2 млрд тенге в этом году связано с тем, что е-коммерсанты уходят в тень.

Но ситуация должна измениться уже скоро, когда все расчеты будут проводиться в режиме онлайн вне зависимости формы работы. В апреле 2019 года внесены дополнения в законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности. Например, перенесен срок применения онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 на 2020 год. Чтобы процесс прошел безболезненно, ввели ряд льгот. Сегодня в области установлено 12 тысяч таких аппаратов. До декабря ожидается установка еще 37 тыс. единиц.

Увеличить число онлайн-бизнесменов в регионе планируется и с помощью обучающих проектов по госпрограммам, где есть специальные модули «IT для предпринимателей» и «Основы электронных услуг для бизнеса».

Ожидается, что в ближайшие 10 лет привлекательность электронной торговли в Казахстане возрастет. Правда, это произойдет и в том случае, если удастся повысить эффективность доставки, в том числе за счет использования новых способов. Сегодня в Костанайской области установлено 6 почтаматов, открыто 12 супермаркетов посылок. В 2025 году в областном центре планируется открытие фулфилмент-центра, чуть раньше, в 2022 году, – открытие центра электронной коммерции. Но пока это лишь планы.

Фото: Shutterstock.com

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