Интернет-отрасль в России выросла на 15%

Вопреки всем прогнозам и пандемии коронавируса интернет-отрасль выросла в этом году на 15%. Таков главный итог традиционной конференции «Рунет 2020. Итоги года», организованной Российской ассоциацией электронных коммуникаций.

Аналитики честно признали, что в апреле выдали довольно пессимистичный прогноз, предполагая кризисное развитие всей отрасли. Однако к концу года выяснилось, что выросли почти все сегменты. Лидером является электронная коммерция — речь идет об онлайн-покупках — она выросла на 16—18% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении это более 4,8 триллионов рублей.

Незначительно по темпам роста отстает от лидера сегмент цифрового контента – онлайн-фильмы, аудиокниги и музыка. Этот сегмент увеличился на 15-16% почти до 100 миллиардов рублей по итогам уходящего года.

Вот еще немного цифр: при 10-процентном росте инфраструктура и связь может достичь почти 100 миллиардов рублей. А вот маркетинг и реклама не только не упали, но и немного выросли — всего лишь на 2-3% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении объем превысит 320 миллиардов рублей.

Некоторые другие сегменты – такие как туристические агрегаторы и сервисы продажи билетов в кино и театры, которые продавались в онлайне, пострадали намного сильнее, в них идет незначительное падение.

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Apple Car планируют показать в 2021-м году. Производство электромобилей яблочной компанией опережает график как минимум на два года и машина может быть выпущена уже в сентябре следующего. Apple уже сейчас тестирует десятки прототипов автомобилей на дорогах Калифорнии. Разрешение на испытание беспилотных автомобилей компания Стива Джобса получила еще в 2017-м году. Тогда же вокруг штаб-квартиры Apple в Купертино были замечены внедорожники Lexus, оснащенные лидаром и другими датчиками.

Слухи о том, что Apple занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля появились в Сети еще в 2015-м году, но сама корпорация лишь в 2017-м подтвердила, что ведет такие работы.

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