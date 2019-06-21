Интернет может скоро оказаться внутри контактной линзы

Фото: Агентство Москва / Зыков Кирилл

В России запустят программу выездных скринингов на выявление рака и предрасположенности к онкологии, построят десятки новых лагерей для детского отдыха и пансионатов — таковы пункты более 30 соглашений, которые были заключены на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ в Москве. В перспективе это мероприятие, организованное по инициативе Совета Федерации и лично спикера палаты регионов Валентины Матвиенко, имеет все шансы стать не менее представительным, чем Петербургский международный экономический форум. Какие результаты научно-технического прогресса уже используются в здравоохранении, образовании и соцобслуживании?

Робот всех не заменит

За три дня работы, с 19 по 21 июня, около 30 тысяч человек смогли принять участие в форуме. «Такой широкой презентации проектов социальная сфера не видела. Уверена, что в перспективе Форум социальных инноваций станет таким же масштабным мероприятием, как и ПМЭФ в Санкт-Петербурге», — сказала главный координатор форума, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Её слова были встречены овациями во время церемонии закрытия. Одним из оснований для таких ожиданий является последовательное увеличение числа иностранных участников. В этом году на событие приехали представители 15 стран, а в 2020-м, как рассчитывает зампред палаты регионов, площадка расширит свою географию.

Один из ярких зарубежных гостей — физик-теоретик Японии, известный футуролог Митио Каку. Каждое своё выступление он превращает в шоу — так случилось и на закрытии форума. Для начала японец задался вопросом: в чём будет заключаться четвёртая волна революции научно-технического прогресса? И сам дал ответ: в прорывном развитии искусственного интеллекта. В частности, Каку предрёк революцию в медицине — по его словам, в будущем можно будет вырастить орган в теле без вмешательства врачей, используя только силы человеческого организма.

«Хорошая новость для алкоголиков: мы можем вырастить для вас новую печень! — утешил он. — Мы также уже изобретаем технологии, которые будут анализировать кровь на наличие раковых клеток так, чтобы определить их за много лет до того, как они приобретут убийственный характер».

Ещё одно откровение футуролога — Интернет скоро окажется внутри контактной линзы («моргнул — и ты в Интернете!»), а потом переместится и внутрь мозга, где уже станет «брейннетом» (brain — с англ. мозг)». Кроме того, мировая экономика, убеждён физик-теоретик, переходит от товарного к интеллектуальному капиталу, и в будущем процветать станут те нации, которые обеспечат связь между материальными товарами и продуктами интеллектуальной деятельности.

В этой связи Митио Каку обозначил три типа профессий, представители которых никогда не заменят роботы. Во-первых, это творческие работники. Во-вторых, специалисты, чья деятельность зависит от личного общения (советники, эксперты, аналитики, психологи и тому подобное). В-третьих, это интеллектуальные капиталисты, новаторы, которые планируют и создают уникальные стратегии и продукты. И здесь футуролог заявил, что считает российских учёных лучшими в мире в сфере науки и IT-технологий.

Митио Каку. ФОто: Пресс-служба Совета Федерации

«Онкопатруль» проедет по всей России

Форум отметился рядом резонансных предложений от законодателей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после разговора с председателем Госдумы Вячеславом Володиным (оба приняли участие в пленарном заседании форума 19 июня) заявила, что закон о социальном предпринимательстве будет принят в ближайшее время. Сенатор Олег Мельниченко предложил прописать в нём новые формы государственно-частного партнёрства — речь идёт, например, об инфраструктурной ипотеке для частного бизнеса в социальной сфере. Его коллега Ирина Гехт отметила необходимость вывести комплексное развитие села в отдельный нацпроект.

А вот сенатор Игорь Каграманян станет координатором программы «Онкопатруль» — это выездные скрининговые программы по профилактике онкологии, которые планируется реализовывать во всех регионах России. Соответствующее соглашение за подписью вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой и гендиректора Национального центра радиологии Андрея Каприна было подписано на форуме. И это уже не «прихоть» врачей или властей, это необходимость: по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году с раком столкнётся каждый житель планеты, если динамика заболеваний не будет переломлена. Об этом рассказал руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова — мама семерых детей, которую три года назад наши врачи спасли от этого заболевания.

200Миллиардов рублейсоставил объём контрактов в регионах по социальным проектам в сфере ГЧП. По данным Агентства стратегических инициатив.

«Я была излечена не за рубежом, а в России, где, поверьте, работают уникальные врачи, которые обладают знаниями, как спасать людей от рака. И им надо помочь — в том числе в предоставлении им технологий, которые уже есть в мире», — считает она.

Всего же в рамках форума было подписано более 30 соглашений по социальным проектам в сфере государственно-частного партнёрства. Как рассказала Галина Карелова, каждый проект касается конкретных людей. Например, в строительство школы с углублённым изучением предметов на 1115 учеников в городе Нягане (ХМАО) частный инвестор вложит полтора миллиарда рублей. Также подписано соглашение о строительстве пансионата для пожилых людей в Подмосковье, а в Якутии появится сразу несколько центров образования по соглашению между властями региона и одним из банков.

Этот же банк предложил «модельный» проект по строительству детских оздоровительных лагерей — первый уже запущен в Нижегородской области. С Москвой заключено соглашение о восстановлении более десяти таких лагерей, на днях будет готов аналогичный документ о строительстве лагеря детского отдыха в Калининградской области. Всё это шаги к тому, чтобы выполнить поставленную Президентом России задачу — довести участие частного сектора в социальных проектах до 10 процентов. Сейчас оно в разных регионах страны составляет от двух до четырёх процентов. А вот за рубежом этот показатель составляет от 40 до 65 процентов.

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