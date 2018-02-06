Интернет-магазин за два дня, мультиканальные продажи и новые форматы контента

Игорь Стольницкий, основатель и руководитель облачного сервиса для создания интернет-магазинов «ХОРОШОП» выделил пять основных трендов, которые будут особенно заметны в 2018 году в сфере разработки и продвижения интернет-магазинов:

Растущая конкуренция. Несмотря на то, что лидеры среди интернет-магазинов давно укрепили свои позиции и всем известны, небольшие интернет-магазины все активнее развиваются в плане маркетинга и осваивают свою часть рынка. Мы можем видеть это на примере своих клиентов, мелких и средних интернет-магазинов, которые растут и развиваются с каждым годом.

Персонализированная коммуникация. Интернет-магазины учатся собирать все больше информации о клиентах: пол, возраст, семейное положение, наличие и возраст детей, личные предпочтения и т.д. На основе этого формируются спецпредложения для каждой конкретной группы клиентов. Это работает гораздо лучше и существенно увеличивает лояльность клиентов и средний чек. Массовые же рассылки отходят на второй план и все хуже воспринимаются покупателями.

Новые форматы контента и каналы продвижения. В первую очередь это касается видео, о котором говорят уже не первый год. И в 2018 это не поменяется: видеообзоры товаров становятся все популярнее. Из новых каналов продвижения отдельно стоить выделить мессенджеры. Их можно использовать как для рекламы, так и для общения с пользователями, что намного удобнее, и потому будет набирать популярность.

Увеличение популярности облачных решений для интернет-магазинов. В первую очередь это коснется платформ для создания интернет-магазинов, но в целом не только их. Это еще и CRM, системы учета, автоматизации маркетинга и т.д. Облачные решения предоставляют больше возможностей по сравнению с коробочными, потому что постоянно обновляются и улучшаются. Плюс дают возможность настроить интеграцию с другими сервисами, что очень важно для автоматизации работы интернет-магазина.

Кросс-бординг. Это не только украинский, но и мировой тренд. Украинские интернет-магазины все больше хотят продавать за границу и наоборот. Развитие сервисов для интернет-магазинов (платежи, доставка и т.д.) все больше этому способствует.

Увеличение объемов трансграничной торговли и становление Китая как мощного центра электронной торговли — глобальный тренд. «Все большее число потребителей, в том числе – украинцев, покупают товары на зарубежных интернет-площадках, — говорит управляющий партнер UAPAY и Softinvest Дмитрий Зарахович. – Также среди глобальных трендов — искусственный интеллект и чат-боты. Взрывную популярность эта технология получила еще в 2016 году, но в минувшем году также активно развивалась».

В то же время, по словамНиколая Синьковского, идеолога проекта 25h8, на фоне развития трансграничной торговли, появился запрос на импортозамещение. «Украинцы хотят покупать товары отечественного производства. В том числе и за счет импортозамещения. Многие ритейлеры уже готовы предложить им такую опцию онлайн», — отметил Синьковский.

Еще один тренд — желание сэкономить. «Лозунг «В интернете дешевле!» уже не работает. Но у ритейлеров есть инструменты управления ценами на товары, а также возможность вознаграждать покупателей с помощью программ лояльности. И их необходимо использовать. Ведь желание сэкономить может стать определяющим при выборе интернет-магазина. Мы обеспечиваем прямую коммуникацию между закупщиками и поставщиками, минуя посредников. Это существенно отражается на конечной цене для покупателя», — резюмировал идеолог проекта бизнес-сети.

В компании «Нова пошта» одним из основных драйверов развития e-commerce называют постоянно растущий уровень проникновения «умных» девайсов. Добавляет темпов рынку и масштабное развертывание сетей 3G и перспективы, которые открывают сети 4G. Благодаря широкому интернет-покрытию онлайн-шопинг становится все доступнее и удобнее. А высокоскоростной мобильный интернет делает покупки еще и спонтанными. Сегодня лидеры рынка отмечают постоянно растущую долю покупок с мобильных устройств, а у некоторых крупных интернет-магазинов доля m-commerce достигает 60%.

«Еще один тренд в e-commerce, развитие которого обеспечат операторы доставки, – это ее ускорение. В ближайшие годы ожидания клиентов будут расти, и одним из ключевых уже сейчас является сокращение срока доставки. «Нова пошта» стремится соответствовать запросам пользователей, поэтому перезапустила услугу Локал Экспресс (доставка день в день). Пока что услуга доступна только в столице, в планах – масштабирование на города-миллионники. Сервис позволит охватить клиентов, которые не готовы ждать стандартные сутки», — заявляет директор по продажам «Нова пошта» Олег Макаренко.

Также среди трендов, по его мнению, следует отметить диджитализацию доставки и возможность получить бесконтактный сервис. «В мобильных приложениях и в личных кабинетах на сайтах компаний-операторов, в частности «Нова пошта», можно создать экспресс-накладную, оплатить доставку и товар на банковскую карту получателя, изменить данные получателя. Список диджитал-возможностей постоянно расширяется. Клиенты также могут получить посылку в почтомате – автоматизированной точке выдачи, и тут же оплатить услугу доставки. Два этих тренда будут набирать обороты. Для e-commerce это будет означать лучший клиентский опыт покупателей, скорость и удобство процессов», — отмечает Олег Макаренко.

Эксперты также говорят о развитии в Украине тренда мультиканальных продаж. Многие ритейлеры продвигают комбинацию онлайн- и оффлайн-каналов продаж, то есть традиционные магазины и онлайн-площадки.

С развитием онлайн-торговли естественно растет и доля покупателей, которые оплачивают заказы картой на сайте. «Если в США и ЕС эта доля приближается к 100%, то в Украине она пока что держится у отметки 35%. Тем не менее, тренд очевиден – количество таких покупателей будет расти, — уверен Дмитрий Зарахович. — Интернет-магазинам нужно задуматься о внедрении удобного и надежного способа безналичной оплаты на своем веб-ресурсе».

В то же время одним из факторов, который сдерживает дальнейший рост числа покупок, оплаченных картой, является недостаток доверия покупателя по отношению к продавцу. Поэтому важнейшим событием на рынке e-commerce, по мнению Дмитрия Зараховича, является запуск первого в Украине Escrow-сервиса, который призван это исправить и увеличить долю безналичных оплат.

«В основе Escrow-сервиса лежит принцип условного депонирования. Его суть заключается в том, что с карты покупателя денежные средства списываются в тот момент, когда он подтверждает свое желание совершить покупку. При этом на карту продавца денежные средства поступают только в тот момент, когда покупатель получил товар и убедился в его качестве и соответствии своим ожиданиям. Таким образом, сервис UAPAY Escrow одновременно решает проблему защиты как покупателя, так и продавца товара, — объясняет управляющий партнер UAPAY и Softinvest. — Украинцам сервис наверняка уже знаком по услуге «Безопасная сделка» на платформе онлайн-объявлений OLX (сейчас носит название OLX Доставка). Появление таких финансовых сервисов окажет огромное влияние на рынок и будет определять его развитие в ближайшие годы».

В UAPAY считают, что внедрение услуг условного депонирования существенно изменит не только рынок e-commerce, но и украинский рынок купли-продажи в целом.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что развивать онлайн-бизнес в Украине стало намного проще благодаря готовым решениям и сервисам. Поэтому быстро создать эффективный интернет-магазин уже не составляет труда. Главное, идея и желание.

Ukrainian eCommerce Hackathon — проект, участники которого смогут за 2 дня создать «под ключ» свой собственный торговый e-com проект. Помогать им будут менторы — ключевые представители отрасли. Оценивать работу — Комитет Жюри.

Хакатон состоится 10-11 февраля в креативном пространстве Creative Quarter.

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