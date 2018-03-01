Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

Согласно пресс-релизам, T-Mall, платформа электронной коммерции от Alibaba, внедряет блокчейн технологию для межграничных поставок. Внедрение стало возможным с помощью партнерства с Cainiao, логистической компанией.

Xinhua, информационное агентство в Китае, сообщило в среду об этом сотрудничестве. Оно направлено на передачу информации о товарах для импорта и экспорта. Блокчейн помогает отслеживать страну производства, способ доставки, место и дату прибытия, данные таможенных отчетов.

Cainiao, в который инвестирует Alibaba, усиливает уверенность в потенциале блокчейна, в том числе и в трансграничной электронной коммерции.

Партнерство гарантирует, что покупатели из разных городов Китая в перечне Cainiao, включая Гуанчжоу, Шанхай и Шэньчжэнь, могут легко отслеживать логистическую информацию на основе технологии блокчейн для примерно тридцати тысяч товаров из пятидесяти стран. Самый удобный способ – через мобильное приложение электронного магазина.

Alibaba этим партнерством делает очередной шаг, направленный на борьбу с контрафактной продукцией и на повышение доверия потребителей.

Alibaba, как сообщалось ранее, в прошлом году начала сотрудничество с PwC, разрабатывая систему по сокращению мошенничества с продуктами питания. Проект тоже создавался на основе использования блокчейн технологии и получил имя Food Trust Framework.

01.03.2018

Следите за новостями криптовалют в Telegram и Facebook!

Оставайтесь с нами Vkontakte!

Источник