Интернет-магазин «Стандартпарк»: надежный поставщик для розницы и опта

четверг, 22 февраля 2018, 09:24

Новости компаний

Бренд «Стандартпарк» известен в Украине не только отменным качеством всей линейки продукции, но и огромным выбором.

Бренд «Стандартпарк» известен в Украине не только отменным качеством всей линейки продукции, но и огромным выбором всего необходимого для возведения инженерных коммуникаций, благоустройства территорий как в жилых районах, так и на промышленных, городских площадках. Интернет-магазин компании позволяет быстро выбрать подходящие изделия, заказать их в короткие сроки, купив по оптимальным ценам.

Ассортимент продукции

«Стандартпарк» предлагает огромный ассортимент изделий для:

систем водосбора и водоотвода;

возведения подземных инженерных коммуникаций;

укрепления грунта и ландшафтного дизайна;

защиты от грязи;

водосбора на крышах;

дренажа.

Компания предлагает своим покупателям современные модели люков, лотков, труб, соединительных элементов, емкостей. Именно здесь можно найти изделия из полипропилена, полиэтилена, композитов. Будь то душевые воронки и трапы, водоотводы для кровли жилого дома или же лотки для водостока в промышленных зонах, каждое изделие соответствует высоким стандартам качества.

В интернет-магазине можно найти также сложное оборудование, которое позволит сделать любую систему канализации, водоотвода, водоснабжения более эффективной и безопасной. Это и насосы с различными характеристиками мощности, и очистные станции, рассчитанные на самые разнообразные типы загрязнений.

Преимущества работы

Интернет-магазин «Стандартпарк» – это удобный формат продаж как для розничных клиентов, так и для оптовых покупателей, для компаний, оказывающих услуги по прокладке инженерных коммуникаций, для ландшафтных дизайнеров и различных подрядчиков. Компания не только предлагает наиболее выгодные цены, свободные от многочисленных наценок перепродавцов, но и готова взять на себя часть работ по подготовке и проектированию. На сайте интернет-магазина и самой компании можно заказать проектно-расчетные работы, опытные консультанты смогут рассказать об особенностях того или иного продукта. Поэтому покупателю не придется тратить время на поиски подходящих изделий, на подбор комплекта или сравнение цен.

Также интернет-магазин «Стандартпарк» станет выгодным местом покупки, поскольку заказчики, как оптовые, так и розничные, получат наиболее выгодные условия оплаты и доставки. Оперативность отгрузок при любых объемах – одно из несомненных преимуществ компании как постоянного поставщика. Возможна не только работа с любой транспортной компанией, которая предпочтительна для клиента. Для оптовых покупателей может быть организована доставка, поэтому не придется беспокоиться о сохранности груза, сроках перевозки.

Заказывать через интернет-магазин «Стандартпарк» в Украине могут как физические лица, так и юридические. Для первых будет максимально удобным наложенный платеж при получении. Организации же получат возможность закупить все необходимое по безналичному расчету. Компания-поставщик может предоставить все необходимые сертификаты на свою продукцию, что также является преимуществом именно этого магазина.

Узнать подробнее можно здесь.

Нашли ошибку — выделите и нажмите Ctrl+Enter





Источник