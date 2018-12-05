Интернет-магазин соцсети «Одноклассники» выходит на рынок Казахстана — Forbes Казахстан

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Чаще всего казахстанцы заказывают товары из-за границы через американские Ebay и Amazon и китайский Aliexpress. «Одноклассники» рассчитывают завоевать эту аудиторию. В декабре казахстанцам стали доступны покупки в интернет-магазине российской социальной сети (в ассортименте – более 30 млн наименований). Оплата заказа в тенге, доставка посылок во все регионы Казахстана — бесплатная.

– Наш выход на рынок Казахстана и интеграция с Казпочтой — знаковый этап для развития соцсети. ОК делает доступным свои сервисы пользователям не только из России, но и зарубежных стран. Рад, что жители Казахстана смогут первыми оценить все преимущества покупок на платформе соцсети: от выбора товара до размещения заказа и оплат, не выходя за пределы ОК. Магазин будет полноценно интегрирован в нашу социальную платформу, — сообщил на пресс-конференции в Астане руководитель социальной сети «Одноклассники» Антон Федчин. Он также рассказал, что аудитория социальной сети в Казахстане начитывает 2,5 млн человек.

«Одноклассники» принадлежат российской технологической компании Mail.Ru Group, совокупная чистая прибыль которой за третий квартал 2018, по данным неаудированной отчётности, составила 6 млрд 993 млн руб (порядка $105,2 млн). «Одноклассники» обзавелись собственным интернет-магазином недавно, весной этого года, став первой социальной сетью в России, запустившей полноценный маркетплейс. Хотя основные доходы группе приносит реклама и игры, в последние два года Mail.ru Group активно инвестирует в потребительские сервисы и электронную коммерцию, видя в этом большой потенциал.

Каждый десятый товар в мире продается онлайн. В Казахстане эта доля гораздо меньше и составляет всего около 2,6% — то есть рынку есть куда расти. В 2016 объём рынка составил 180 млрд тенге, к 2020 этот показатель достигнет 360-400 млрд тенге. Если в 2016 казахстанцам доставили 15 млн посылок, то к 2020 Казпочта планирует доставлять более 60 млн посылок, говорят эксперты. Справиться с таким объёмом помогают цифровые технологии.

— Покупатель имеет возможность полностью контролировать процесс доставки благодаря SMS-уведомлениям, телеграм-боту и мобильному приложению post.kz. Мы также продолжаем активно развивать нашу сеть доставки, с тем чтобы наши отделения и пункты выдачи заказов были в шаговой доступности для клиента – в пределах одного километра, — пояснил управляющий директор по бизнесу АО «Казпочта» Азат Машабаев.

В списке товаров интернет-магазина одежда, электроника, бытовая техника, косметика, автозапчасти и многое другое.

Оплата совершается привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской картой, при этом соцсеть возвращает деньги, если товар не пришёл или его качество не понравилось покупателю. В течение трёх часов после заказа покупатель может его отменить.

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