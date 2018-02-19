Интернет-магазин reef.ua: оборудование для маркировки различных изделий

Устройства для маркировки столь же необходимы в современном бизнесе, как и любое другое оборудование, используемое при производстве и логистике изделий, подлежащих маркировке. Самым распространенным примером маркировки являются этикетки, которые наносятся на товары, выставляемые на прилавках магазинов, на почтовые и транспортные грузы, на продукцию, хранимую на складах и т. д. На этикетке, как правило, указываются «выходные данные» товара/изделия: его название, тип, графическое (штрих-код) или цифровое (артикул) обозначение, производитель, состав, дата изготовления, срок годности и т. д.

Для нанесения этикеток чаще всего используются следующие устройства:

аппликаторы — предназначены для работы с этикет-лентой, на которой заранее напечатана информация о товаре или изделии;

этикет-пистолеты — в отличие от аппликаторов сначала наносят на этикет-ленту необходимую информацию, а затем наклеивают этикетки на товар или упаковку;

термотрансферные и термопринтеры — служат для печати чеков на кассовой ленте и/или стикеров на самоклеящейся этикет-ленте, которая затем используется в аппликаторах. Особенностью термотрансферных принтеров является то, что печать на этикетке осуществляется термоголовкой принтера не напрямую, как в случае с термопринтером, а посредством риббонов — красящей термотрансферной ленты;

принтеры пластиковых карт — предназначены для нанесения информации и изображений на пластиковую основу.

Большой ассортимент этих устройств предлагает интернет-магазин reef.ua. Помимо оборудования, служащего для нанесения маркировки, в данном интернет-магазине столь же широко представлены:

— приборы, которые предназначены для крепления бирок и ярлыков к различным изделиям (игольчатые пистолеты);

— детали и расходные материалы для маркировочного оборудования (красящие валики, текстильные, кассовые и этике-ленты, иглы);

— устройства, выполняющие отличные от маркирования функции:

сканеры штрих-кодов, без которых сегодня невозможно представить работу ни одной торговой точки склада, транспортного, почтового предприятия и т. д.

мобильные терминалы сбора данных, предназначенные для сканирования информации например с этикеток бирок и ярлыков обработке ее и передаче на сервер, где эта информация систематизируется и хранится.

Каждый из перечисленных видов маркировочного оборудования характеризуется рядом параметров, свойственных только данному устройству. Эти параметры можно задавать в фильтре при поиске того или иного устройства, зайдя в соответствующий раздел на сайте НПО «РИФ», и таким образом подбирать подходящую вам модель прибора. К примеру, при выборе этикет-пистолетов и аппликаторов, наиболее востребованных устройств для нанесения этикеток, в первую очередь следует обращать внимание на такие характеристики, как:

размеры наклеиваемых стикеров: ширину, являющуюся шириной этикет-ленты, и высоту этикетки;

наличие механического или оптического сенсора — своеобразного дозатора, обеспечивающего выдвижение этикетка из механизма на расстояние, равное высоте этикетки, после чего она отсоединяется от подложки ленты и наклеивается на нужный предмет;

емкость и, соответственно, время беспрерывной работы аккумуляторной батареи маркировочного устройства;

торговая марка. Именитый, зарекомендовавший себя производитель, как правило, гарантирует потребителю высокое качество его продукции, надежность и соответствие всем функциональным требованиям, предъявляемым к подобным механизмам.

На выбор того или иного устройства в интернет-магазине reef.ua влияют также различные акции, регулярно проводимые магазином. Так, благодаря скидке на некоторые модели принтеров и сканеров вы можете существенно сэкономить на покупке этих устройств либо получить какую-либо дополнительную выгоду, например, бесплатную доставку или расходные материалы в подарок в случае приобретения других приборов. Словом, следите за акциями в указанном интернет-магазине, и вы не прогадаете!





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