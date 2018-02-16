Интернет‐магазин продавал покупателям несуществующий товар в Москве

Столичный интернет‐магазин торговал несуществующим товаром, сообщил источник «360» в МВД.

Афера вскрылась благодаря обращению в правоохранительные органы пострадавшего из Вологодской области. Мужчина заявил, что нашел в интернете предложение о продаже лодочных моторов по очень привлекательным ценам. Он позвонил по номеру, указанному на сайте, и договорился с продавцом, что сам приедет за двумя товарами. Ушлый продавец заявил, что отложить товар он сможет только после полной предварительной оплаты. Покупатель перевел на карту продавцу 10 тысяч рублей.

Мужчина направился в Москву, но, приехав по указанному на сайте адресу, обнаружил, что никакого магазина запчастей на месте нет и никогда не было.

По факту произошедшего следствие проводит проверку по статье 144 УПК РФ.

Доверившись мошенникам, москвичка потеряла 1,8 млн рублей. Договор о доверительном управлении имуществом женщина заключила в феврале 2017 года. Ровно через год она решила расторгнуть соглашение. Офис организации к тому моменту оказался закрытым. О местонахождении корпорации ничего известно не было, а о смене адреса его сотрудники клиентке не сообщали.

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