Интернет-магазин кроссовок в Украине

Качественные современные кроссовки есть практически у каждого человека независимо от пола и возраста. Ведь они как никакая другая обувь подходят к джинсам, позволяют легко передвигаться, быть мобильным и стильным. Для занятий спортом, утренних пробежек и фитнеса такая обувь просто незаменима, правда в этом случае следует приобретать специальные модели. Кроме того кроссовки для спортсменов выбираются для соревнований и для тренировок. Но поговорим о выборе кроссовок для каждодневного использования.

Выбор кроссовок

Существуют бренды, специализирующиеся на производстве спортивных товаров. Они постоянно совершенствуют выпускаемые товары, используют новые технологии и материалы. Но даже такая обувь, неправильно подобранная по ноге, может вызывать дискомфорт. Кроссовки не должны быть ни слишком тесными, ни слишком просторными. Важен также вес обуви, чем он меньше, тем меньше дополнительная нагрузка на ноги. Материал выбирается дышащий. Это может быть:

кожа,

текстиль,

качественные синтетические материалы,

замша,

нубук.

Желательно чтобы стелька была съемной.

Большой ассортимент качественных кроссовок от известных мировых производителей предлагает интернет-магазин кроссовок в Украине, а подобрать их можно на сайте bestcros.com.ua

Программа лояльности

Для того чтобы потенциальные покупатели узнали о том как проявили себя кроссовки той или иной модели в процессе их использования в интернет магазине предложили клиентам программу лояльности. Необходимо приобрести любую модель кроссовок, зарегистрироваться на сайте bestcros.com.ua и заполнить форму участника проекта. После того как обувь будет протестирована в течение не менее 25-30 дней следует снять видео о своих впечатлениях и ощущениях, связанных с использованием выбранной пары обуви. За отзыв вернут 40% стоимости обуви. Это не значит, что отзыв должен быть хвалебным, он должен быть объективным.

Оплата и доставка

Не секрет, что приобретать обувь в интернете сложнее, чем другие товары, ведь можно не угадать с размером, поэтому необходимо тщательно измерять длину стопы. Но если все же обувь не подойдет по размеру или фасону, то ее можно вернуть в течение 14 дней. Доставка обуви по всей Украине бесплатная. Оплачивается только обратная пересылка денег по тарифам Новой почты при наложенном платеже. Если в течение 30 дней после покупки появятся необратимые дефекты обуви, то деньги будут полностью возвращены.

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