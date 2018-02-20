Интернет-магазин качественной обуви

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20.02.2018 12:59

Интернет-магазин «База обуви» предлагает своим покупателям огромный выбор обуви как мужской, так и женской, представлена также линейка обуви для детей. Здесь можно найти товары как отечественного, так и импортного производства.

В интернет-магазине «База обуви», расположенном по адресу bazaobuvi.com.ua, можно приобрести обувь различных видов: туфли, босоножки, мокасины, слипоны, сапоги, угги, тапочки, босоножки, галоши и многое другое. Вся продукция сайта разделена на 5 вкладок: «Львовская обувь», «Турецкая обувь», «Мужская обувь», «Женская обувь», «Детская обувь». Дополнительно имеется вкладка, на которой можно посмотреть все последние новинки, представленные в этом интернет-магазине, а также страница «Поставщики» на которой обувь разделена по фермам-производителям.

После выбора на нужную вкладку можно перейти непосредственно к покупке товара. Все представленные изделия имеют подробно описание, которая включает: фирму производителя, цвет, используемые материалы, цену, размеры, сезон для использования, также имеется фотография реальные модели.

До того, чтобы не просматривать все возможные варианты, а сосредоточиться на выборе обуви с определенными параметрами, можно воспользоваться фильтрами, которые располагаются слева и сверху от каталога. Они позволяют выбрать максимальную и минимальную цену, размер, тип обуви, наружный материал, цвет и производителя. Обозначив необходимые параметры, можно перейти к сортировке товара: по дате изготовления, по стоимости товара, по названию, или же по популярности. Также можно поменять вид отображения изделий либо плиткой, либо списком.

Весь представленный ассортимент имеет гарантию качества, поэтому обувь можно вернуть, если она окажется некачественной. Магазин работает 5 дней неделю, кроме пятницы и воскресенья с 6:00 до 17:00. Компания предоставляет услуги доставки по Украине при помощи компаний-перевозчиков: Новой почты, Деливери, Интайм и Автолюкс. В случае если ни одной из представленных фильм нет в населенном пункте заказчика, то магазин может пойти навстречу и отправить товар другой транспортной компанией. «База обуви» принимает как наличный, так и безналичный расчет.

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