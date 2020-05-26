Интернет-магазин IKEA временно ограничил продажи в Украине

В IKEA не называют примерных сроков возобновления работы интернет-магазина

Крупнейший в мире ретейлер мебели и товаров для дома, шведская IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в своем украинском интернет-магазине. Об этом сообщает ubr.ua.

Компания приняла решение ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. При этом в IKEA не называют примерных сроков возобновления работы интернет-магазина в прежнем режиме.

«Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине», — сообщили в компании.

Напомним, в начале декабря прошлого года шведская компания IKEA обновила свои планы по открытию в Украине своего первого магазина мебели и товаров для дома. Отмечалось, что сначала будет запущена электронная коммерция, то есть — продажа товаров через интернет.

Сообщалось, что компания решила сначала запустить электронную коммерцию для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательными дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству людей в Украине. Подчеркивалось, что ожидаемая дата запуска – весна 2020 года. При этом компания подчеркнула, что не отказывается от намерений открыть физический магазин в Киеве. Это будет сделано «как можно скорее после запуска электронной коммерции».

Как сообщалось, в 2018 году в материале «Вестей» — «Когда IKEA откроет магазин в Украине – и почему ее рекламирует сам президент» отмечалось, что компания IKEA имеет отношение к вырубке лесов в Карпатах.

В докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающей проблемы вырубки лесов по всему миру, отмечалось, что во время действия моратория на вырубку украинский лес вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%. Таким образом, он превысил отметку в миллиард евро в 2017 году.

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