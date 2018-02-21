Интернет-магазин дверей Маркет-двери

21.02.2018 12:25

Скорее всего, каждый, перед кем вставала проблема выбора входных дверей при таком разнообразии моделей и фурнитур, представленных в интернет-магазине Market dveri, задумывался над вопросом, какие факторы в этом случая являются решающими.

Конечно, первое, на что обращает внимание потенциальный покупатель – это их цена. И для того, что бы хотя бы примерно ориентироваться в стоимости дверей, нужно для себя определиться, с какой целью они приобретаются. А именно:

— эстетическая привлекательность;

— выносливость к грубой силе;

— наличие глазка, стекла или возможность установки системы видеонаблюдения;

— наличие теплоизоляции;

— показатели шумоизоляции;

— защита от интеллектуального взлома;

— противовзломная конструкция дверей, наличие надежных замков.

Абсолютно каждая из этих характеристик имеет непосредственное влияние не только на ценовую категорию дверей, но и варианты их внедрения в жизнь. Если же брать во внимание тот факт, что на определенной характеристике, в конкретном случае, можно сэкономить, то стоимость дверей можно уменьшить. Так, например, если основная задача потенциальной покупки – защита помещения, то, как раз эстетика, здесь не будет иметь большого значения.

Кстати, все мы прекрасно знаем, что насколько бы качественной и дорогой не была покупка, ни одни входные двери не будут максимально выполнять свои функции, если будут неправильно установлены. Для проведения работ данного спектра нужно обращаться только к профессионалам. Еще лучше, если все сопровождающие работы будут проведены представителями интернет – магазина Маркет-двери.

Категорически нельзя покупать входные двери в сомнительных точках продаж, тем более, если на них не предоставляется гарантия. Кроме того, как показывает опыт специалистов компании, не желательно оставлять двое дверей, старые деревянные и новые металлические. Те, кто надеялся в этом случае получить высокий уровень тепло- и звукоизоляции, не получали желаемого результата. Лучше приобрести и установить одни качественные двери с повышенными характеристиками защиты от холода и проникновения звуков. Так намного дешевле и надежнее.

В любом случае, как и при любой покупке, при выборе входных дверей важно опираться на здравый смысл. Нужно прислушиваться не только к внутреннему голосу, но и к мнению специалистов, которые имеют большой опыт по установке входных конструкций.

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