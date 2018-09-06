Интернет играет все более важную роль в реальном секторе экономики Китая

Интернет играет все более важную роль в реальном секторе экономики Китая

На протяжении последнего десятилетия Интернет-индустрия в Китае переживает бум. Значимыми темпами развивается Интернет-экономика, которая играет все более важную роль в реальном секторе экономики страны. Заместитель министра промышленности и информатизации КНР Чэнь Чжаосюн отметил, что китайская Интернет-индустрия находится на стадии стремительного развития. Руководствуясь принципами инноваций, активных слияний и поглощений, совместного использования, обеспечения безопасности и открытого развития, страна готова вывести Интернет-индустрию на новый уровень.

По словам Чэнь Чжаосюна, в Китае ускоряется эволюция Интернета, постоянно укрепляется основа для создания сети «Интернета вещей». Вот что он сказал по этому поводу:

«Скорость Интернета значительно выросла. Скорости широкополосной сети превысили 20 Мбит, а мобильной связи 4G приближается к 20 Мбит. С каждым годом увеличивается количество Интернет-пользователей. В стране насчитывается более 800 млн. Интернет-пользователей, 1,1 млрд. пользователей мобильной связи 4G и 430 млн. пользователей Интернета вещей. Количество мобильных клиентских приложений в общей сложности превысило 4 млн. Они охватывают практически все сферы повседневной жизни, включая одежду, питание, жилье, транспорт и т.д. Число пользователей сервисов мгновенных сообщений, онлайн-шоппинга и электронных госуслуг превысило 500 млн. человек. Средний трафик одного абонента мобильной связи составляет 4 Гб в месяц».

Помимо этого, чиновник указал, что непрерывно повышается и конкурентоспособность китайских Интернет-предприятий. Количество лизинговых Интернет-компаний превысило 150. Два Интернет-гиганта обладают рыночной капитализацией в размере свыше 400 млрд. долл. США. 7 китайских Интернет-компаний вошли в список 20 крупнейших мировых компаний. В Китае насчитывается более 100 «компаний-единорогов», занимающихся облачными вычислениями, Большими Данными, Искусственным Интеллектом и другими перспективными технологиями и направлениями IT.

Чэнь Чжаосюн сказал, что Интернет играет всё более важную роль в экономическом росте Китая:

«В 2017 году объем цифровой экономики достиг отметки в 27,2 трлн. юаней, рост составил 20,3% в годовом выражении. Её доля в ВВП – 32,9%. В потребительской сфере электронная коммерция и мобильные платежи занимают господствующее положение. Объем онлайновой розничной торговли Китая занимает 40% от общемирового. Объемы потребления цифровых сервисов составили 4,5 трлн. юаней. В производственной сфере ряд промышленных Интернет-площадок достигли этапа полномасштабной коммерческой эксплуатации. Это значительно способствует широкому распространению и применению новых моделей и новых секторов «умного» производства, взаимосвязанного комплексного производства, изготовления по индивидуальным заказам и т. д. Интернет повышает качество и улучшает спектр услуг реального сектора экономики».

Чэнь Чжаосюн отметил, что в будущем Китай намерен вывести инновации на первый план и приложить максимум усилий для освоения новых ключевых технологий. Вот что он сказал:

«Необходимо создать технологическую систему самостоятельных разработок и инноваций. Требуется усилить и расширить фундаментальные исследования путем освоения таких ключевых технологий, как микропроцессоры и фундаментальное программное обеспечение, достичь прорывного развития в сферах искусственного интеллекта, квантовой связи, блокчейна и т. д.»

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