Интернет и бизнес. Как современные технологии позволяют зарабатывать онлайн

По данным исследования e-Mаrketer, розничная электронная торговля в мире за 2017 год выросла на четверть – до $2,3 трлн. Хотя объем электронной коммерции составляет лишь 10%, ситуация быстро меняется, и предпринимателям стоит это учитывать в своей деятельности.

Как малые, средние и крупные компании используют возможности интернета? Об этом говорится в выпуске экономического еженедельника Перша Шпальта.

Молодые предприниматели Артем и Геннадий недавно открыли модную пиццерию в столице Shotam. С первого месяца – десятки чеков ежедневно. При том, что в среднем сумма в чеке составляет – 250 грн.

Бизнесмены сделали ставку на размещение в районе с платежеспособными клиентами, а также вели работу с клиентами еще до открытия – в Инстаграм. Артем Причинский, совладелец пицца-шопа, рассказывает, что 30% наших гостей пришли в пиццерию через эту социальную сеть. К моменту открытия Shotam имела 2,7 тыс. подписчиков. Сейчас их более 3,5 тыс.

«И я вам скажу, что люди, которые у нас работают над Инстаграмом, как бы это ни звучало, удаляют некоторых людей, которые нам не нужны, – интернет-магазины, людей из других городов. Мы оставляем только нашу аудиторию», – рассказывает совладелец пицца-шопа Геннадий Поцап.

А вот всеукраинская сеть по продаже деликатесов Winetime начинала наоборот – с оффлайна. Работает по простой схеме: клиент заходит на сайт, набирает товаров в виртуальную корзину, дает согласие на покупку. Затем заезжает в магазин, платит, и забирает пакет с заказом. Большого количества новых клиентов это не добавляет, и онлайн-продажи пока уступают офлайновым. Впрочем, без них уже не обойтись.

«Ибо интернет – это все равно канал продаж. Если там не присутствовать, то это место с удовольствием займут другие. Динамика говорит о том, что этот бизнес – перспективный», – говорит директор онлайн-направления сети Сергей Матушевич.

По данным исследовательской компании GfK, более 20 млн украинцев сегодня пользуются интернетом и являются потенциальными онлайн-клиентами.

Ирина Кравченко, ведущий специалист отдела развития электронной коммерции компании METRO Cash&Carry Украина рассказывает, что более 10 млн человек заказывают различные товары через интернет. Наибольшим спросом пользуются непродовольственные товары: обувь, техника, одежда.

«Но есть более 500 тысяч человек, которые регулярно заказывают продукты питания. Это люди обеспеченные, это люди занятые или домоседы, находящиеся в офисе и им понадобится на какой-то фуршет, на какую конференцию определенный вид товара», – подчеркивает она.

Директор направления электронной коммерции P&G в Европе, Ближнем Востоке и Восточной Азии – Том Пикфорд недавно учил украинских работников и партнеров корпорации навыкам электронной коммерции. Он рассказывает, что электронная коммерция для компании – это способ построения бренда через прямой контакт с потребителем.

Большой бизнес вкладывает в электронную коммерцию. Главное – понять, что нужно клиенту, а что его отпугивает. Об этом свидетельствует то, какие слова потребитель набирает в поиске и на что кликает.

Многие специалисты считают, что нужно следить за трендами, которые в основном появляются на Востоке. В частности, в Китае одним из самых заметных трендов стало появление омниканального ритейлера – сочетание онлайн и оффлайн торговли.

Второй пример – наблюдается появление вертикально-интегрированных брендов. Сильные бренды, предлагающие качественные продукты начинают также самостоятельно продавать свои товары. У них есть свой сайт для электронной коммерции, и через него они напрямую продают свои продукты потребителям.

Третий тренд – автоматизация потребления. Это означает, что бытовая техника, например, стиральная машина, будет подключена к интернету и будет сама заказывать стиральный порошок.

Но главный прорыв в этой области произойдет, когда компании преодолеют главное препятствие электронной коммерции – так называемую последнюю логистическую милю.

Сейчас ведущие игроки рынка, такие как Amazon и Alibaba, активно инвестируют в это направление. Например, используют дроны и беспилотные автомобили. Впрочем, проблема до сих пор актуальна и многих побуждает к походу в обычный магазин.

Кроме того, в выпуске речь идет о том, чего ждать аграрному сектору и как укрепить свои позиции во время глубоких климатических изменений.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA: Первый в партнерстве с журналом Новое Время.

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