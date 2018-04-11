Интересы США на Украине

Некоторые СМИ упорно описывают Донецкую и Луганскую Народные Республики как мятежные территории, которые Киеву следует срочно подчинить себе, и при этом умалчивают о бойнях и унижениях, устроенных украинским правительством на востоке страны. После переворота 2014 года и отстранения президента Виктора Януковича, бывшего против того, чтобы Украина вступала в ЕС, новое правительство спровоцировало целую волну насилия по стране. Целью было подчинить центральной власти Киева территории, объявившие себя независимыми.

Согласно докладу иорданского принца Зейд бин Раада аль-Хусейна (Zeid Ra’ad Al Hussein), верховного комиссара ООН по правам человека, в период с 1 января по 18 июня 2017 года было зарегистрировано 67 убитых и 308 раненых в конфликте на востоке Украины, что означает увеличение на 74% числа жертв по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Более половины — жертвы постоянных бомбардировок, проводимых украинской армией.

Помимо этого, согласно данному докладу, имели место незаконные и необоснованные задержания с пытками и другими нарушениями прав человека, проводимые, в частности, Службой безопасности Украины. Это означает, что за действиями, осуждаемыми Римским статутом Международного уголовного суда (МУС) и Женевской конвенцией, стоит центральная власть. Аналогичным образом правительство Петра Порошенко крайне неохотно ищет выход из сложившейся ситуации, не подразумевающий применение силы. Действительно, после объявления окончательного перемирия в 2015 году в Минске украинская армия возобновила военные действия, нарушая тем самым условия соглашения.

В феврале 2018 года, под предлогом защиты интересов украинского государства, президент Порошенко подписал указ, позволявший Киеву воссоединить республики Донецка и Луганска, нарушив Минское соглашение. Эта мера должна была привести к обострению военного конфликта, поддерживаемого США. Действия Порошенко показывают нежелание украинского правительства, присоединившегося к санкциям против российских юридических и физических лиц под предлогом безопасности страны, идти на какой-либо диалог.

На самом деле Порошенко — союзник, если не марионетка, Белого дома. Эскалация конфликта на Украине выгодна США по нескольким причинам. Во-первых, потому что он даст возможность Белому дому расположить американские силы поближе к русским границам, что в случае неожиданной атаки обеспечит значительное стратегическое преимущество. Во-вторых, подогревая конфликт, Пентагон обеспечивает постоянную нестабильность региона, что идеально подходит для структурных реформ, в частности в торговле полезными ископаемыми и топливно-энергетическим сырьем. Наконец, ситуация на Украине означает значительную вовлеченность сил и ресурсов России, поэтому американскому правительству выгодно продолжать конфликт и тем самым выстраивать «антирусский блок», как в холодную войну.

Не стоит упускать из виду также и то, что на востоке Украины располагается одна из самых сильных металлургических промышленностей Европы. В результате Белый дом, каждый шаг которого имеет под собой какую-либо выгоду для США, пытается усугубить войну, чтобы впоследствии получать доход с использования ресурсов. Так США уже поступали, например в Афганистане.

Forbes11.04.2018Advance11.04.2018New York Post11.04.2018

По словам лидера Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, США не будут помогать Украине восстанавливать промышленность, а попытаются найти оправдание для ее освобождения от долга Международному валютному фонду. Другими словами, Белый дом добивается как можно большего разрушения востока Украины с целью в дальнейшем предоставить возможность американским инвесторам вложить там капиталы и опутать народные республики непомерными долгами на длительный срок.

Это подтверждает и продажа Украине армией США вооружения, используемого для убийства невинных людей. По подсчетам, более 22 миллионов долларов перешли Украине в виде военного оборудования в 2015 году, то есть после Минского соглашения, объявившего деэскалацию конфликта. В августе 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) заявил, что его страна продолжит поставки транспорта и вооружения на Украину для подавления мятежных Донецка и Луганска.

В этой связи США объявили в начале марта 2018 года о продаже 210 противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin) за 47 миллионов долларов. Вопрос таков: если США предположительно замешаны в украинском конфликте, почему они продолжают продавать оружие украинской армии? Ответ очевиден: Пентагону нужно во что бы то ни стало продлить конфликт, вне зависимости от человеческих и материальных потерь.

Таким образом, доказано, что основным интересом американского правительства является не мирное окончание конфликта, а как раз наоборот, поскольку продажа оружия составляет значительную часть доходов страны. Киев настаивает на покупке оружия даже тогда, когда экономика Украины находится в плачевном состоянии. По словам Порошенко, страна потеряла 15% ВВП из-за конфликта на востоке, а в будущем эта цифра может вырасти. В связи с этим немного иронично выглядит то, что глава Украины использует национальное чувство и идею единства страны в качестве предлога для нападения на своих граждан и принимает всяческие подношения от американского правительства. А правительство это ничего не делает бесплатно.

Самым ужасным в передаче американского оружия Украине является то, что дальнейший путь этого оружия неясен. Если верно то, что армия контролирует большую часть территории, не следует упускать из виду, что сама армия разделилась на ультраправых националистов и профашистов. В условиях украинского кризиса 2014 и 2015 годов основная часть западных СМИ предпочитали умалчивать о тяжелейшей ситуации, когда появились профашисткие настроения, внушающие ужас всем несогласным. Сейчас данное политическое крыло, заявляющее о расовом превосходстве, является одной из пяти самых значимых социальных сил страны. Партия «Свобода», созданная в 1995 году, является националистской. Вызывает беспокойство, что многие из членов партии открыто называют себя последователями немецкого национал-социализма.

Президент Порошенко, находящийся под влиянием этих радикальных группировок, хочет во что бы то ни стало разжечь конфликт, поскольку, какими бы страшными ни были последствия, это прекрасная возможность призвать на помощь западных партнеров. Желание Украины вступить в НАТО может угрожать миру и безопасности в Восточной Европе, и за всем этим стоят, безусловно, США. Своими действиями украинский лидер навязывает политику ксенофобии по отношению к российскому обществу, имеющему общие с Украиной интересы и историю.

Однако Порошенко лишь исполняет приказы высших инстанций. Не удивительно, что Курт Волкер (Kurt Volker), специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины, является помимо всего прочего и опытным дипломатом, который раньше представлял США в НАТО. Паритет не может быть достигнут, ведь роль Волкера состоит не в том, чтобы демпфировать конфликт или добиваться взаимопонимания сторон. Наоборот, очевидна, с одной стороны, его поддержка сегрегационных действий Порошенко, а с другой — продажа оружия и продвижение Украины в качестве члена самого воинственного союза планеты.

В данном контексте США, в том числе по экономическим причинам, запустили дипломатический план с целью извлечь политические выгоды. Разрушение с виду неплохих отношений между Вашингтоном и Москвой показывает, что для президента Дональда Трампа интерес нации превыше добрых намерений. Целью украинского конфликта является попытка оттеснить Россию с ее обычной зоны влияния. Для этого США использовали ООН и привлекли своих партнеров в ущерб интересов Кремля. Главная цель Белого дома — доказать, что его власть, несмотря на то, что ее пытаются пошатнуть, удерживает свои позиции.

Для Вашингтона подписание соглашений о сотрудничестве между различными странами является угрозой его гегемонии. Военная и транспортная поддержка США с целью свержения президента Януковича и последующая поддержка политики Порошенко по преследованию народных движений, ясно доказывают желание правительства США разрушить любое соглашение, которое не сулит им выгоды.

После разрешения конфликта, будь то военным или мирным путем, США начнут получать выгоду посредством наложения долга или участия в переговорах. Значит, конфликт на Украине — нечто большее, чем просто появление группы сепаратистов, мечтающих создать независимые республики. Правительство, не терпящее подобных проявлений независимости и поддерживаемое иностранной державой, проводит последовательные репрессии. Покупка президентом Порошенко вооружения у США — тревожный сигнал, поскольку конфликт может усилиться в любой момент, если Пентагон и те, кто наживается на чужих несчастьях, этого захотят.





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