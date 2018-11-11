Интеллектуальный тренд Сбербанка

Будущее цифровой экономики обсудили на конференции ведущей кредитной организации страны









Участники международной конференции Sberbank Data Science Day, которая состоялась 10 ноября в кинотеатре «Октябрь» в Москве, рассмотрели возможности применения искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) и анализа данных (data science, DS) в различных сферах – банковской и финансовой сфере, медицине и биоинформатике, ретейле, промышленности, медиа и телекоме и других.





Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о мировых и отечественных достижениях в сфере искусственного интеллекта и анализа данных и вызовах, которые стоят перед этой бурно развивающейся отраслью знаний:





«Сегодня искусственный интеллект – это та сфера, которой занимаются все, хотя раньше это было уделом специализированных компаний, – отметил глава ведущей кредитной организации страны. – В Сбербанке мы реализуем концепцию AI First, и у нас есть огромная потребность в чистых данных, а без искусственного интеллекта это невозможно сделать, учитывая огромный объем данных. И такие же задачи стоят перед другими компаниями и государством. Хочу призвать всех к коллаборации, поиску оптимальных решений, которые привели бы к процветанию страны».





Конференцию открыла панельная дискуссия «Технологии анализа данных и искусственного интеллекта в цифровой экономике». Участники дискуссии обсудили, что нужно для построения в стране цифровой экономики и из каких элементов она должна состоять, как обеспечить цифровую идентичность данных, как готовить специалистов по их обработке и в чем должна заключаться роль искусственного интеллекта в том будущем, которое мы хотим построить.





«Для развития цифровой экономики важна эффективная система госуправления. Все значимые решения должны приниматься на основе данных, и весь менеджмент компаний и государственных структур должен понимать логику исследования данных», – подчеркнул Герман Греф.









«Для развития цифровой экономики нужны чистые данные, хорошая регуляторная среда и компетентные люди, – полагает, в свою очередь, Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор программы «Цифровая экономика». – В плане амбиций цифровая экономика уже состоялась: интерес к этой теме огромен. Но чем выше уровень амбиций, чем выше здание, которое мы хотим построить, тем глубже должен быть фундамент. И этот фундамент мы сейчас строим».





«Решения должны приниматься на основе данных, а не эмоций, – говорит специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. – Мы исходим из целевого образа будущего, в котором доступ к данным является фундаментальным правом человека, а люди и искусственный интеллект могут учиться друг у друга».





По мнению генерального директор АНО «Цифровая экономика» Евгения Ковнира, «сейчас основное развитие искусственного интеллекта происходит силами бизнеса путем решения прикладных задач. Эти задачи можно решать и совместно с государством». Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, в свою очередь, убежден, что «для подготовки специалистов, которые построят цифровую экономику, нужна новая система обучения, которая будет создана вне формальной системы образования». «Университеты и научные институты теряют монополию на исследования: ядро исследований в сфере искусственного интеллекта находится в крупных компаниях, и это колоссальный вызов для образования и науки», – подчеркивает ректор.





Основатель открытого сообщества исследователей данных России Open Data Science Алексей Натекин подчеркивает: «Исследователи данных будут появляться во все большем количестве компаний и государственных структур. Это позволит большие массивы государственных услуг превратить в цифровые сервисы».





Вторая панельная дискуссия – «Тренд на инновации: применение DS/AI и улучшение клиентского опыта» – была посвящена тому, как технологии, связанные с искусственным интеллектом, меняют клиентский опыт в различных индустриях уже сегодня и что произойдет в ближайшие годы. Модератором дискуссии стал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.





В ходе дискуссии Анатолий Орлов (chief technology officer Ozon. Ru) отметил: «Отрасль, которая кардинально изменится в ближайшее время, это ретейл. Это будет похоже на «уберизацию». Логистика, банки тоже в ближайшее время сильно изменятся». Его точку зрения поддержал генеральный директор дочерней компании Сбербанка VisionLabs Александр Ханин: «Мы придем к неотчуждаемым идентификаторам, таким, как лицо, голос, радужная оболочка глаза. Поэтому доступ к услугам банков, магазинов, ресторанов будет осуществляться по лицу, которое всегда с собой, его невозможно оставить дома или подделать. Наша жизнь станет безопаснее и удобнее».





«Мы исходим из того, что все взаимодействия между государством и его гражданами, а также бизнесом должны происходить максимально комфортно, в один клик, – полагает Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. – Мы планируем построить полностью безбумажное государство и замену бумажных документов на записи в соответствующих реестрах».





В сухом остатке





Всего же дискуссии Sberbank Data Science Day прошли в 23 секциях с участием более 60 спикеров. Секции в рамках «научной сцены» были посвящены автоматическому машинному обучению (AutoML), компьютерному зрению, пониманию естественного языка, обучению с подкреплением и речевой аналитике. На двух «деловых сценах» речь шла о применении DS/AI в банковской и финансовой сфере, медицине и биоинформатике, ретейле и промышленности. На community stage речь шла о проектах AI-сообщества с открытым кодом.





В рамках конференции также были награждены победители сразу двух конкурсов Сбербанка – КлассикAI и Sberbank Data Science Contest. Статуэтки и денежные призы победителям вручил первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин.





Участникам конкурса «КлассикAI» с призовым фондом 1 млн рублей необходимо было создать алгоритм, сочиняющий стихотворения в стиле Александра Пушкина, Сергея Есенина, Владимира Маяковского и других русских поэтов на основе полученного отрывка текста. Лучшими стали Илья Козиев (1-е место), Александр Швец (2-е место) и Евгений Иванов (3-е место).





Sberbank Data Science Contest проводится ежегодно с 2016 года. В этом году перед участниками стояла уникальная задача – разработать метаалгоритм для самостоятельного проведения всего цикла построения модели машинного обучения. Призовой фонд конкурса составил 3 млн рублей.





Здесь призовые места распределись так: Роман Пьянков и Сергей Арефьев; Антон Кленицкий; Андрей Духовник.





Soo-Young Lee, KAIST:





«В пределах нескольких лет мы получим персонализированные сервисы, основанные на наших привычках. И нам нужно сделать так, чтобы не пострадало наше право на частную жизнь (privacy)».





Дмитрий Халин, chief technology officer Microsoft Россия:





«Все продукты будут становиться более интеллектуальными и менее навязчивыми, вещи станут преднастроенными и предобученными».





Максим Тадевосян, заместитель генерального директора «Рамблер»:





«Мировая экономика движется в пользу услужливой экономики. У людей появляется больше времени на развлечение, обучение, развитие, предложений становится все больше, поэтому будет появляться все больше кастомизированного контента, оптимизированного под поведение конкретного потребителя».











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