интеграция на евразийском пространстве реально состоялась » Мероприятия

Такое заявление сделал в рамках своего выступления на Первом Евразийском Конгрессе 4 декабря главный экономист ВЭБ России.

Как ни странным это может показаться, пандемия Сovid-19 сыграла в этом смысле позитивную роль, поскольку она «подсветила» и подтвердила этот факт. Связанность экономик стран ЕАЭС продолжала работать, мы видели это по тем решениям, которые предпринимались в различных странах, и в первую очередь, в России.

Далее возникает вопрос – как дальше будет развиваться эта интеграция после завершения пандемии, каким должен быть дальнейший путь развития? По нашим оценкам, в рамках сложившихся правил Евразийский союз будет развиваться медленнее, чем мировая экономика – на уровне 2,9-3%. Во многом это вызов для России, на долю которой приходится более 80% ВВП Евразийского союза, а темпы экономического роста в нашей стране пока остаются невысокими.

Еще один вызов – огромный разрыв в уровне жизни, существующий между различными странами ЕАЭС, будут ли предприниматься меры по его сокращению. Возможно, в этом контексте нам следует подумать об институте ассоциированного членства по аналогии с уже существующим подобным институтом в Европейском Союзе. Это позволило бы смягчить требования к странам, которые желают присоединиться к ЕАЭС, а самому ЕАЭС это дало бы мощный стимул для дальнейшего развития.

По материалам PLUSworld.ru

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