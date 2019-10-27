Интеграция App Data промышленности 2019 Глобальный рост рынка, размер, спрос, тенденции, идеи и прогноз 2025

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Ниже приведены типы Интеграция App Data:

Родные приложения



Гибридные приложения



веб-приложение

Приложения следующие, которые используются для Интеграция App Data:

Государственные органы



Банка



страхование



Транспорт



Электронная коммерция



Другие

Лучшие игроки рынка Интеграция App Data:

IBM



SAP



оракул



Talend



ПАВ



Стратеги



Cisco



Denodo



Microsoft

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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