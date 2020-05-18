Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить обелиски

Институт нацпамяти Польши (ИНП) придумал «ноу-хау» в деле идеологического обоснования совершения государственных актов вандализма по отношению к памятникам советским воинам.

В декабре 2019 года в городе Шамотулы под Познанью был снесён обелиск на месте бывшей братской могилы, в которой покоились останки 66 солдат Красной армии. На памятнике, открытом 70 лет назад, была установлена мемориальная доска с надписью на русском и польском языках:

«Вечная слава павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».



Уже снесённый обелиск в польских Шамотулах. Иллюстрация: radiopoznan.fm

Снос обелиска прошёл скрытно от фотокамер журналистов и без соответствующих заявлений муниципальных властей. Спустя полгода функционеры ИНП решили обосновать демонтаж «расследованием» под громким заголовком в местной печати: «Кражи, грабежи, побои, похищения и убийства». Доктор Пётр Гжельчак из отдела исторических исследований Института национальной памяти в Познани представил публике донесения коменданта повята о стычках, происходивших между советскими солдатами и шамотульской милицией в августе — сентябре 1945 года.

Например, во время одной перестрелки погибли пятеро: польский милиционер, польское гражданское лицо и три красноармейца. Несмотря на то, что всю ответственность за кровавый ход инцидента польский комендант возложил на плечи своих коллег из милиции (действовавшей, как говорится в документе, «самовольно по побуждению гражданского населения, которое в Шамотулах очень враждебно относилось к советским солдатам»), историк Пётр Гжельчак говорит о «терроризирующих Советах».

В итоге сотрудник ИНП подводит читателей к мысли, что красноармейцы, «нападавшие на польскую милицию», были также похоронены на кладбище, где стоял вышеописанный обелиск, а значит, увековечивать их память нелогично. Кстати, улица, где располагается это кладбище, ещё два года назад носила имя Героев Сталинграда. Сегодня она переименована в улицу Великопольских повстанцев.

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