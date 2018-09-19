Instagram развивает функционал Shopping in Stories



Instagram запускает вкладку Покупки в Explore (поиск рекомендованный записей, сформированных на основе просматриваемого контента, обозначен иконкой лупы). Функционал направлен на устранение недостатков для рекламодателей, которые хотят перейти от использования приложения в качестве маркетингового инструмента к использованию платформы как реального канала электронной коммерции.



С Shopping in Stories бренды смогут разместить значок корзины на любых продуктах в рамках Story, что позволит пользователям щелкнуть по «магазинной сумке» и просмотреть информацию о продукте, и перейти по ссылке на веб-сайт бренда для покупки.



Сеть начала тестировать значок Покупки в Stories совсем недавно, функция была доступна ограниченному количеству пользователей-брендов. Меньше, чем за пару месяцев, по оценке Instagram, более 90 миллионов учетных записей ежемесячно пользовались этой функцией.



Shopping in Stories – старт для рождения торговой площадки в Instagram?



Ежегодно более 400 миллионов человек ежедневно «заливают» видео в Instagram Stories, чтобы расширить охват аудитории. По данным Instagram, одна треть самых популярных историй создается именно брендами.



Вкладка «Покупки» в Explore предложит пользователям персонализированный фид, определенный Instagram как «канал, посвященный покупкам от брендов, которые вы исследуете, и брендам, которые могут вам понравиться». Возможно, это станет началом создания автономного приложения платформы для покупок. А Instagram, если верить слухам, как раз работает над созданием такой платформы.









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