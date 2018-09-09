Вы здесь: Главная / E-commerce / Instagram планирует выйти на рынок электронной коммерции

Instagram планирует выйти на рынок электронной коммерции

E-commerce 09 Сен 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

9 сентября 2018, 10:36 138 просмотров

Популярная социальная сеть Instagram планирует запустить собственное автономное приложение для онлайн-покупок. 546878800_1_644x461_magazin-v-instagram-pod-klyuch-chernovtsy.jpg

Приложение будет представлять собой онлайн-платформу, с помощью которой пользователи смогут покупать понравившиеся им товары на аккаунте брендов, на которые они подписаны.

Более 25 миллионов компаний уже имеют учетные записи в Instagram, и 2 миллиона из них являются рекламодателями, что создает благоприятную почву для создания подобного онлайн-магазина.

Instagram начал тестировать функции онлайн-покупки в ноябре 2016 г. Под фотографиями товаров размещались ссылки, перейдя по которым пользователь мог моментально совершать покупки в режиме онлайн.

Теги: Instagram e-commerce
Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины
Поделиться публикацией: Источник: Retail.ru
Подписывайтесь на наш
канал
в
Telegram
и
Яндекс.Дзен
, чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.


Источник

Мягкая сила слабого пола →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top