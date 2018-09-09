Instagram планирует выйти на рынок электронной коммерции

9 сентября 2018, 10:36 138 просмотров
Популярная социальная сеть Instagram планирует запустить собственное автономное приложение для онлайн-покупок.
Приложение будет представлять собой онлайн-платформу, с помощью которой пользователи смогут покупать понравившиеся им товары на аккаунте брендов, на которые они подписаны.
Более 25 миллионов компаний уже имеют учетные записи в Instagram, и 2 миллиона из них являются рекламодателями, что создает благоприятную почву для создания подобного онлайн-магазина.
Instagram начал тестировать функции онлайн-покупки в ноябре 2016 г. Под фотографиями товаров размещались ссылки, перейдя по которым пользователь мог моментально совершать покупки в режиме онлайн.
Теги: Instagram e-commerce
Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины
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