Instagram планирует выйти на рынок электронной коммерции

9 сентября 2018, 10:36 138 просмотров

Популярная социальная сеть Instagram планирует запустить собственное автономное приложение для онлайн-покупок.

Приложение будет представлять собой онлайн-платформу, с помощью которой пользователи смогут покупать понравившиеся им товары на аккаунте брендов, на которые они подписаны.

Более 25 миллионов компаний уже имеют учетные записи в Instagram, и 2 миллиона из них являются рекламодателями, что создает благоприятную почву для создания подобного онлайн-магазина.

Instagram начал тестировать функции онлайн-покупки в ноябре 2016 г. Под фотографиями товаров размещались ссылки, перейдя по которым пользователь мог моментально совершать покупки в режиме онлайн.

Теги: Instagram e-commerce

Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины

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