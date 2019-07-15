Иностранцы покупают российские акции впервые за полгода | 15.07.19

Иностранные инвесторы на российском рынке акций, сокращавшие вложения почти весь 2019 год, возобновили осторожные покупки.





На неделе, завершившейся 10 июля, МосБиржа зафиксировала чистый приток иностранного капитала впервые с февраля, сообщает Сбербанк CIB со ссылкой на статистику EPFR Global.





В общей сложности инвестирующие в РФ фонды получили от клиентов 87,9 млн долларов новых средств. При этом фонды, ориентированные исключительно на Россию, пришло 98,2 млн долларов, или 0,92% от активов под управлением.





Крупнейший ориентированный на Россию биржевой фонд в США — VanEck Vectors Russia ETF — с начала месяца увеличил вложения на 11,96 млн долларов. Это, впрочем, покрыло менее одной десятой от массированной распродажи, которую фонд проводил в июне, фиксируя прибыль на исторических максимумах по индексу МосБиржи (144,76 млн долларов).



















Фонды, покупающие РФ в пакете с развивающимися рынками, тем временем продолжают выводить средства. За неделю они избавились от бумаг на 21,4 млн долларов.





В целом из фондов EM потеряли за неделю было выведено 1,6 млрд долларов клиентских денег. Пострадали в первую очередь рынки Азии, где отток ускорился втрое — до 1,2 млрд долларов (против 382 млн долларов неделей ранее).





В первом полугодии российский рынок акций стал лучшим в мире по долларовой доходности: индекс РТС прибавил 33% и вошел в топ-3 самых быстрорастущих активов мира, уступив лишь фьючерсам на железную руду (+67%) и биткоину (+194%).





Выстрелили бумаги «Газпрома», лежавшие на дне почти 7 лет: за 6 месяцев они подорожали на 51% и в начале июля обновили максимумы с 2008 года — 255 рублей за штуку.





С точки зрения фундаментального анализа российский рынок остается дешевым по историческим меркам, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Текущее соотношение P/E (стоимость акций к прибыли) составляет 5,4, что ниже средних показателей 2014-2019 гг.







С фундаментальной точки зрения индекс МосБиржи по-прежнему сохраняет потенциал для роста, несмотря на резкий рост стоимости отдельных бумаг во 2 квартале, а к концу года может вырасти на 17% — до 3294 пунктов, отмечают в ПСБ.



Однако внешние факторы могут сломать такой сценарий: мировая экономика замедляется, суля волатильность мировым рынкам, снижение цен на нефть и отток капитала из развивающихся стран, отмечают аналитики банка.



«Негативом для рынка может стать и возобновление обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США к концу года, логичное ввиду приближения президентских выборов в США 2020 года», — добавляют в ПСБ.





Источник