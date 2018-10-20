Иностранные суда стали реже заходить в порты Крыма, — МинВОТ

В портах оккупированного Крыма зафиксированы 1207 заходов иностранных суден и грузовых танкеров, однако 1123 из них — это заходы российских кораблей

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на информацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве также уточнили, что данные поданы за период с 1 августа 2017 года по 30 сентября 2018 года.

Под флагом РФ зашли 98 судов, 84 захода осуществили суда под флагами других стран (Республики Палау — 20, Республики Того — 17, Союза Коморских Островов — 10, Республики Сьерра-Леоне — 9, Республики Молдова — 7, Объединенной Республики Танзания — 6, Республики Панама — 5, Республики Мальта — 3, Турецкой Республики — 2, Островов Кука — 2, Островов Питкэрн — 1, Республики Судан — 1, Федерации Сент-Китс и Невис — 1).

«В течение 2018 года наблюдается тенденция снижения заходов судов под флагами иностранных государств», — отметили в МинВОТ.

По указу украинского правительства все порты оккупированного Крыма закрыты. Таким образом, заход судов под иностранными флагами в порты Крыма является нарушением норм международного права.

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