Иностранные специалисты о положительном росте импорта и экспорта Китая: внешняя торговля набирает обороты и укрепляет уверенность мира

Иностранные специалисты о положительном росте импорта и экспорта Китая: внешняя торговля набирает обороты и укрепляет уверенность мира

Главное таможенное управление КНР 7 декабря опубликовало данные по импорту и экспорту страны за первые 11 месяцев года. Многие страны АТР обратили на это большое внимание. Представители политических и деловых кругов разных государств отметили, что после того, как Китай взял эпидемию COVID-19 под контроль, его внешняя торговля продолжила набирать обороты, а восстановление китайской экономики укрепило уверенность экономики мира.

Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов: «Как показывают данные, китайская экономика по-прежнему является флагманом мировой экономики. В настоящее время Китай – одна из немногих, если не единственная страна, сохраняющая положительный экономический рост. В сфере внешней торговли в этом годуКитай также является единственным государством с положительным ростом среди ведущих экономических субъектов мира. Достижения в области внешней торговли помогутв 2021 году. Усилия, приложенные для экономического развития Китая, положили хороший старт. Мировая экономика надеется на скорейшее восстановление благодаря воздействию экономики Китая».

Федерация Торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI) – это крупнейшая коммерческая организация Мьянмы. Как считает ее вице-председательМаунгМаунгЛэй, стремительное восстановление китайской экономики стало возможным благодаря эффективному сдерживанию эпидемии. Примечательная статистика также говорит о том, что различные меры Китая по стабилизации внешней экономики сыграли свою роль.

Эксперты и ученые из многих стран мира подчеркнули, что подписание и реализация соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) откроют более широкие перспективы для региональной экономики, укрепят экономическое сотрудничество Китая и ACEAN, а также придадут мощный импульс региональному процветанию и стабильности.

Маунг Маунг Лэй: «Подписание ВРЭП некоторое время назад было сделано не только для обеспечения цепочки поставок, но также для общего развития всех стран и реализации взаимовыигрыша. Например, выдвинутая Китаем инициатива «Пояс и путь» играет стимулирующую роль для всех государств».

Экс-руководитель Отдела по связям с общественностью секретариата АСЕАН Ли Цзяньсюн: «Последние данные из Китая (Главного таможенного управления КНР) производят глубокое впечатление на людей. Сильный экспорт говорит об устойчивом росте промышленного производства Китая. Торговые обмены и интеграция Китая с АСЕАН развиваются с каждым годом, на протяжении прошедших 10-ти лет двусторонняя торговля стабильно росла.Мы ожидаем, что перспективы также являются очень оптимистическими. Подписание и реализация ВРЭП еще больше ускоряют интеграцию нашего региона».

ФрэнсисЧуа, почетный президент Филиппинской торгово-промышленной палаты (PCCI):«Меня изумляет то, что показатели экспортаиз Филиппин в Китай в этом году намного лучше, чем в прошлом году. Даже во время эпидемии экспорт в Китай демонстрировал бурный рост».

Директор по академическим вопросам Центра исследований АСЕАН Университета Чулалонгкорна Пити Шрисангнам: «На мой взгляд, то, что Китай и страны ACEAН, включая Таиланд, добились роста импорта и экспорта – это лучший способ для избавления от последствий эпидемии, а также двигатель, который приводит в действие мировую экономику и содействует ее улучшению и процветанию.

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