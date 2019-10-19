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Иностранные инвесторы вернулись?

Мировая экономика 19 Окт 2019
Иностранные инвесторы вернулись?
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За последнюю неделю они вложили в российские акции максимальную сумму с начала июня — 46 млн долларов. Эксперты считают, что причин несколько, в том числе уход инвесторов из Китая

Фото: depositphotos.com

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research, которая следит за передвижением денежных средств инвесторов, свидетельствуют о росте спроса международных инвесторов на российские активы.

Отток капитала существенно снизился по сравнению с предыдущей неделей — до 10 млн долларов. Эксперты отмечают, что Россия и Бразилия сегодня наиболее привлекательные страны среди развивающихся рынков. При этом российские акции недооценены, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Сергей СуверовСергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер»

Инвесторы сейчас забирают средства из Китая. Причиной стали пессимистичные настроения в связи с торговой войной с США и затянувшиеся переговоры с Вашингтоном.

В целом страны БРИКС и другие развивающиеся рынки в будущем выглядят для инвесторов не слишком привлекательно из-за предстоящего кризиса, полагает советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

Сергей ХестановСергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»

Отток капитала из России в этом году замедлился. По данным ЦБ, с января из страны ушло 25 млрд долларов. В прошлом году за тот же период отток составил 30 млрд долларов.

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