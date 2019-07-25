Инновации в агросекторе влияют на всю экономику Украины — Макс Поляков

Экономика Украины не динамично, но восстанавливает докризисные позиции 2013 года. Ускорить процессы «выздоровления» призваны инновации — главный двигатель экономического роста в глобальной экономике. Внедрение современных технологий в ключевые отрасли, такие как АПК, повышают инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность государства на мировой арене, считает украино-американский бизнесмен Макс Поляков, владелец компании космических и инновационных технологий EOS DA.

Рекорды агросектора в 2018 году

В 2018 году украинские аграрии вышли на первое место по объемам экспорта, обеспечив почти 40% всей валютной выручки страны.

Хороший вал экспорта гарантировали рекордные урожаи зерновых и масличных культур. Например, урожай зерновых в прошлом году превысил 70 млн тонн, из которых было экспортировано 42 млн тонн на сумму $7,2 млрд. По мнению экспертов, этому способствовал благоприятный для украинских экспортеров уровень мировых цен, который был достигнут вследствие снижения урожайности зерновых в ряде регионов и частично из-за начавшихся глобальных торговых конфликтов. Но, несмотря на высокую урожайность зерновых в текущем году и планируемое увеличение экспорта зерна до 50 млн тонн, оптимистических прогнозов насчет цен на мировых рынках пока никто не дает.

Что с инновациями?

На сегодняшний день предприятия украинского АПК экспортируют продукцию в:

➡️ страны Азии — около 42%,

➡️ ЕС — свыше 33%,

➡️ Африки — около 16%,

➡️ СНГ — чуть выше 6%.

При этом почти 80% в общем объеме составляет сырье, а не готовая продукция. К тому же по продуктивности использования земельных угодий Украина проигрывает развитым странам. Высокая урожайность последних двух лет — явление ситуативное, и зависимость украинского агросектора от факторов риска (почва, климат, удобрения, качество семян, обработка и сбор) по-прежнему остается высокой. Как демонстрирует мировая практика, снизить влияние этих проблем помогает внедрение инновационных технологий.

«Раньше украинские агрокомпании имели два важных конкурентных преимущества: дешевую землю и человеческий капитал, — рассказывает президент Украинского клуба аграрного бизнеса и генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса. — Соответственно, мы конкурировали по ценам с США, Латинской Америкой и Европой. Но сейчас ситуация изменилась. Девальвация гривни, подорожание топлива, удобрений и так далее, кадровые проблемы, деградация сельхозугодий привели к повышению себестоимости выращивания культур. Чтобы оптимизировать ресурсы, агросектор нуждается в инновациях», — акцентирует Лисситса.

В качестве наиболее удачного примера внедрения инноваций в агросектор можно привести Голландию. Не имея плодородной почвы и особенно благоприятного климата, только благодаря инновациям страна тюльпанов смогла выйти на второе место в мире по экспорту агропродукции.

«Украина уступает западным странам по внедрению инноваций в агропроизводство. Уровень диджитализации различных процессов варьируется в пределах 10%, в то время как в европейских странах эта цифра на порядок выше — говорит Макс Поляков. — При этом вся техническая база у нас есть. Украинские специалисты успешно работают с западными рынками, потому что там есть понимание ценности этих услуг. На внутреннем рынке есть определенный ментальный барьер. И малое фермерское хозяйство, и крупные агрохолдинги пока еще с недоверием относятся к инновационным решениям, считая эти инструменты слишком затратными. Помимо экономического, нельзя исключать также и политический фактор влияния на развитие отрасли», — отмечает Поляков.

На важности проведения реформ в украинском агросекторе акцентируют и в Американской торговой палате (АТП). Там отмечают, что, даже несмотря на лидерство АПК среди других отраслей по инвестиционной привлекательности, аграрные компании могут рассчитывать на крупные инвестиции только с активным внедрением инновационных технологий.

В свою очередь, на международной агропромышленной выставке «АГРО-2019», проходившей в Киеве 4-7 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «в стране уже начат процесс, когда технологии входят в агрокомплекс».

Процесс действительно идет, но медленнее, чем хотелось бы. Если в прошлом году объем мировых инвестиций в AgTech составил $3.2 млрд, то в Украине эта цифра не превысила и 4 млн.

Макс Поляков и взгляд из космоса

Одним из мировых инновационных трендов в AgTech является концепция точного земледелия, в которой используются данные геоинформационных спутниковых систем GPS и GIS для индивидуального возделывания отдельных земельных угодий. Одной из компаний, предоставляющей автоматизированный спутниковый мониторинг, является EOS Data Analytics, которая входит в глобальную инвестиционную группу Noosphere Ventures украино-американского бизнесмена Макса Полякова. Над разработкой и внедрением аналитических решений работают специалисты двух офисов — американского в Менло Парк, штат Калифорния, и украинского — в Днепре.

В основе инструментов, предлагаемых EOS DA, лежит технология Remote Sensing. Каждый спутник на орбите Земли оснащен несколькими сенсорами, оборудованными самыми современными оптическими технологиями, которые синхронно осуществляют съемку под разные задачи. Спутниковые данные легко масштабируемы, и ими можно делиться в онлайн режиме.

В 2018 году компания Макса Полякова разработала облачную платформу EOS Crop Monitoring, которая предоставляет мониторинг полей и подробную классификацию посевных площадей Украины на базе спутниковых снимков. Инструмент позволяет оценивать состояние земельных угодий путем анализа данных со спутников, комбинируя их вместе с данными «с поля».

EOS Crop Monitoring помогает:

➡️ классифицировать посевы, зонировать поля и составлять цифровые карты

➡️ генерировать отчет о состоянии полей и севооборота;

➡️ смотреть исторические данные по полю и анализировать его развитие и урожайность;

➡️ сравнивать развитие поля со средним показателем по району;

➡️ прогнозировать урожайность, рассчитывать нормы внесения удобрений и полива;

➡️ прогнозировать погодные риски: рассчитывать индексы засухи и заморозков, получать ежедневный прогноз погоды, данные по осадкам, температуре и влажности воздуха, скорости ветра, высоте снежного покрова и так далее;

➡️ осуществлять скаутинг с помощью мобильного приложения, проверяя пораженные участки поля.

В июне этого года анализ спутниковой съемки, полученной Институтом космических исследований НАНУ-ГКАУ и EOS Макса Полякова, позволил выявить «неучтенные» посевы озимого рапса в нескольких областях Украины. Различия между официальными данными Минстата и данными EOS составили 20%. Выявление таких «неучтенных» земель позволило определить масштабы их «теневой обработки».

Будущее АПК за точным земледелием

Макс Поляков считает, что в Украине спрос на точное земледелие будет только расти.

«Бытует мнение, что инновации в АПК — это дорогая и масштабная модернизация с полной заменой оборудования. На самом деле главным рубежом для современных технологий сейчас являются данные, а также информированность о состоянии культур, — комментирует Поляков. — Наша платформа помогает увеличить продуктивность средних и малых компаний и фермерских хозяйств. Ее использование не требует радикальной модернизации рабочей среды. По нашим прогнозам, уже через 10 лет доля точного земледелия в AgTech достигнет своего пика. Поэтому, чтобы составить конкуренцию на мировом рынке, уже сейчас мы должны использовать все технологические возможности, которые у нас есть», — подытожил Макс Поляков.

Ранее Всемирный банк и EOS Data Analytics запустили в Украине пилотный проект спутникового мониторинга сельхозземель. Всемирный банк утвердил кредит в размере $200 млн на поддержку частных инвестиций в аграрной промышленности и в рамках программы ЕС по поддержке прозрачного управления земельными ресурсами в Украине.





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