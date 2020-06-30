Инновации сегодня: как новые потребности покупателей определяют бизнес-стратегии компаний

Третий секрет успеха — оперативная организация бесперебойной цепочки поставок. Это касается как доставки продукции на склады компании в условиях закрытия производств, так и безопасной доставки конечному потребителю. Решить эту проблему смогли в TradeNetwork. Это торговая сеть, которая столкнулась не только с полной остановкой фабрик в Китае, но и с закрытием границ. В ответ на возникшие сложности компания запустила iTradeMarketplace, в котором поставщики, покупатели и упаковочные компании видят все разрывы в цепочках поставок и могут оперативно их устранять за счет других партнёров.

Также меняются и форматы взаимодействия корпораций с акселераторами. О переходе в онлайн и эффективности нового формата рассказывает директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова:

— Во время карантина мы первый раз провели буткемп для нашего партнёра, Группы ЧТПЗ, в онлайн-формате. И что важно, питч-сессия онлайн по своей эффективности не уступила очным выступлениям. Это хороший пример быстрого перехода бизнеса в новый режим работы и адаптации к новым условиям. Такая быстрая реакция стала для многих компаний ключевым фактором, позволившим не снижать активность.

Если в обычный кризис победить отток покупателей помогала смена ассортимента, то сейчас кризис будет сложно преодолеть без фундаментальных изменений. Больше всего инноваций за последние 3 месяца пришлось на сферы здравоохранения и электронную коммерцию, и именно эти направления остались в выигрыше с финансовой точки зрения.

При этом с началом кризиса увеличились не только число инновационных решений и технологий, но и скорость их внедрения. В основном это происходит из-за пропуска этапа тестирования на небольшом количестве пользователей и проверке сразу нескольких гипотез. Это видно по кривой восприятия инноваций, которая показывает время, нужное корпорациям на освоение новых технологий.

Но даже такое ускорение не означает, что все компании резко стали инновационными. Иногда внедрению новых решений могут препятствовать корпоративные и личностные барьеры. Преодолевать их и разрабатывать нестандартные решения помогают разные креативные инструменты, в том числе «10 моделей инноваций Doblin».

Компания Doblin помогает корпорациям находить точки роста, используя бизнес-опыт, исследования аудитории и дизайнерское мышление. В основе их методологии 10 возможных направлений улучшений — от финансовой модели до клиентского сервиса — и готовый набор тактик для каждого из них.

При этом есть мнение, что нынешние изменения — это временно и вкладывать ресурсы в перестройку бизнеса невыгодно и рискованно. Однако в GenerationS думают немного иначе. Их опыт взаимодействия со стартапами и инновациями подсказывает, что то, с чем столкнулся мир, станет не просто определённым периодом времени, а первым этапом формирования новой реальности. Компании, которые провели анализ и сформировали понимание, в каком направлении им двигаться дальше, чтобы оставаться на плаву, будут прибегать к внедрению новых технологий и решений. Инновации могут дать существенные конкурентные преимущества многим компаниям, а сейчас это как никогда важно.

В крупных компаниях инновации либо зарождаются и развиваются внутри корпорации, либо привлекаются извне. Но независимо от выбранной модели инновации начинаются с поиска новых идей и возможностей, а во время изоляции с этим возникают сложности.

Для поиска инновационных решений в сфере металлургии в начале 2020 года группа ЧТПЗ запустила совместный с GenerationS акселератор. Одной из целей скаутинга было привлечение иностранных стартапов, но в период пандемии основной фокус у большинства из них был на поддержании своих компаний на плаву, поэтому для них тестирование технологий в такой непростой период представлялось весьма сложным процессом. Было принято решение индивидуальной проработки заявки с каждым из заявленных зарубежных стартапов, во время которой освещались плюсы программы, тем самым немного смещая фокус со сложной ситуации в настоящем на новые возможности и перспективы в будущем. В результате из 300 собранных заявок в рамках совместного акселератора 109 приходилось на зарубежные стартапы.

Также во время карантина все характерные для поиска новых идей мероприятия — хакатоны, идеатоны, питчи, демодни, образовательные сессии — также перешли в онлайн-формат.

Однако скаутинг стартапов под конкретные запросы клиентов — это не всё, чем акселераторы помогают корпорациям. Как показывает пример GenerationS, они также участвуют в развитии инновационной культуры: разбираются, какие инновационные направления особенно востребованы, организуют обучение сотрудников практикам их внедрения и помогают формировать внутреннюю команду, которая будет заниматься развитием инноваций изнутри. Выстроить этот процесс, а также найти профессиональные кадры в области инноваций для партнёров помогает большой опыт и широкий пул контактов GenerationS.

Текущая ситуация показала, решения в каких направлениях оказались наиболее востребованными. Тут мы говорим не только о решениях, связанных с конечными потребителями, но и об усовершенствовании уже существующих производственных процессов на предприятиях. Адаптация к новым условиям и требованиям безопасности также наложила свой отпечаток на направления поиска инновационных решений. Среди ТОП-5 наиболее востребованных направлений можно выделить следующие.

Автономность. В фокусе инновации, направленные на исключение риска человеческого фактора. Сейчас большинство компаний переходят к системам, которые могут работать без непосредственного контроля со стороны человека.

В фокусе инновации, направленные на исключение риска человеческого фактора. Сейчас большинство компаний переходят к системам, которые могут работать без непосредственного контроля со стороны человека. Идентификация и отслеживание. Режим карантина продемонстрировал важность отслеживания вируса на ранних этапах и выявления контактов с заболевшими. Технологии в данном направлении также широко востребованы в логистической сфере.

Режим карантина продемонстрировал важность отслеживания вируса на ранних этапах и выявления контактов с заболевшими. Технологии в данном направлении также широко востребованы в логистической сфере. Автоматизация. Сложные логистические цепочки благодаря новым технологиям в сферах искусственного интеллекта и интернета вещей смогут стать ещё более прозрачными и структурированными.

Сложные логистические цепочки благодаря новым технологиям в сферах искусственного интеллекта и интернета вещей смогут стать ещё более прозрачными и структурированными. Онлайн-развлечения/обучение. Сфера онлайн-развлечений сейчас одна из наиболее востребованных. На рынке появляется всё больше новых и интересных продуктов, а компании, которые поставляют данные услуги своим клиентам, фокусируются на том, чтобы уровень их удовлетворённости оставался высоким. Технологии в данном направлении также могут быть применимы и в различных образовательных онлайн-программах.

Сфера онлайн-развлечений сейчас одна из наиболее востребованных. На рынке появляется всё больше новых и интересных продуктов, а компании, которые поставляют данные услуги своим клиентам, фокусируются на том, чтобы уровень их удовлетворённости оставался высоким. Технологии в данном направлении также могут быть применимы и в различных образовательных онлайн-программах. Кибербезопасность. Удалённый режим работы коснулся многих головных офисов различных компаний. За короткий промежуток времени все процессы перешли в онлайн-режим, что повлекло за собой увеличение числа кибератак. Так, в США рассылка мошеннических писем увеличилась почти на 600%. Противостоять подобным угрозам — важнейшая задача для корпораций, поэтому инновационные решения в данном направлении сейчас особенно востребованы.

Кризис для многих компаний — это возможность взглянуть на свои бизнес-процессы под другим углом. Технологии и решения в этих 5 направлениях станут драйверами, которые помогут крупным компаниям преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией. Поэтому крупные корпорации ищут такие решения уже сейчас. Например, среди выпускников GenerationS есть стартапы, разрабатывающие решения для бизнеса по каждому из приоритетных направлений.

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