Инновации нации. Есть ли будущее у национальных криптовалют

Аналитик Alpari Веселин Петков в своей авторской колонке на «РБК-Крипто» рассказывает историю появления биткоина и объясняет, как правительство может начать управлять неконтролируемой системой

Децентрализованность — одно из главных качеств криптовалют, но крупные страны все же могут начать контролировать этот вид активов, аналитик Alpari Веселин Петков объясняет, как такое возможно.

В последнее время все чаще стали появляться новости о том, что некоторые государства изучают возможность запуска национальных криптовалют. Конечно, в любой стране всегда найдется чиновник, который будет ратовать за это ноу-хау.

Реализованные примеры уже есть: национальная криптовалюта в Венесуэле — El Petro (PTR). Я считаю, что эта тема со временем будет становиться только актуальнее, и поэтому возникает вопрос: есть ли перспективы у таких национальных валют? Чтобы дать ответ, для начала нужно напомнить историю появления биткоина и историю пробуждения интереса к нему, то есть необходимо объяснить, почему почти 10 лет назад на криптовалюту обратили внимание.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

В 2008 г. глобальная экономика вошла в рецессию, начался глобальный финансовый кризис, который оказался самым масштабным за все время после второй мировой войны. Центральные банки по всему миру начали снижать ключевую процентную ставку, чтобы попытаться разморозить финансовые потоки. Например, Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку с 5,25% годовых в конце 2007 г. до 0,25% годовых в конце 2008 года. Но, несмотря на это, кризис не заканчивался. Центральные банки по всему миру (в США, еврозоне, Великобритании, Японии и др.) снизили ключевые процентные ставки почти до нуля, то есть у них уже не осталось дополнительных рычагов воздействия на экономику. Регуляторы впервые столкнулись с таким кризисом и не понимали, как с ним бороться.

Однако в конце 2008 г. ФРС США запустила программу выкупа активов, которая напоминала опробованную в Японии в начале 2000-х г. программу количественного смягчения (QE) для борьбы с дефляцией. Многие экономисты считают эти программы обычным запуском печатного станка: ФРС начала печатать доллары и инжектировать их в экономику, предоставляя тем или иным способом ликвидность крупным американским банкам, пенсионным фондам, производителям, чтобы те не обанкротились во время кризиса. Подобная монетарная политика ФРС подверглась жесткой критике.

Во-первых, нарастали опасения, что запуск печатного станка приведет к обесцениванию сбережений, а во-вторых, ФРС начала спасать крупные банки и финансовых посредников вместо того, чтобы помогать обычным людям выплачивать свои ипотечные кредиты — в США тогда очень многие потеряли свое жилье. Однако протесты людей не смогли поменять решения регуляторов. Вот так в конце 2008-начале 2009 г. в мире возникло очень большое недоверие к центральным банкам — слишком много сконцентрированной финансовой силы. Именно в этот момент появился биткоин. Он был обнародован практически одновременно с запуском печатных станков в США, Великобритании и прочих странах.

За что криптовалюта полюбилась миллионам?

В первом блоке биткоина было написано следующее: The Times 3 January 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Есть мнение, что этим сообщением создатель криптовалюты Сатоши Накамото раскритиковал безответственную в его понимании политику центральных банков и объяснил идею создания цифровой валюты — ограниченная эмиссия. У биткоина, например, она составляет всего 21 миллион.

Биткоин нельзя печатать бесконечно, что является полной противоположностью действий мировых монетарных властей. Ограниченное предложение стало очень важным фактором привлечения пользователей в первые годы существования криптовалюты (2009-2012) и до сих пор остается одним из ее ключевых преимуществ по сравнению с фиатными деньгами

Прозрачность и независимость

Есть и другие существенные отличия криптовалюты от фиатных денег, которые повлияли на рост интереса к биткоину в первые годы его жизни. Во-первых, это открытый код и блокчейн. Другими словами — это прозрачность биткоина, а также тот факт, что он не принадлежит никому и не находится под чьим-либо единоличным контролем. Любой желающий может увидеть математический алгоритм биткоина, а также количество активов в обращении, на каких адресах они «лежат» и какие транзакции были совершены. Центральные банки в этом отношении здорово проигрывают.

Та же самая ФРС США не знает количество напечатанных долларов, образующих денежный агрегат М3. Текущая финансовая система настолько сложна, что американский регулятор потерял контроль над общим количеством напечатанных банкнот. Кроме того, во время глобального финансового кризиса люди критиковали американский регулятор в непрозрачности, непонятно, куда уходят напечатанные деньги — ФРС спасает «своих» и деньги не попадают к обычным людям. Блокчейн решает эту проблему, так как он прозрачен и непредвзят.

Истина очевидна и неподдельна

Благодаря Distributed Ledger Technology (DLT) или технологии распределенного реестра транзакции в биткоинах нельзя отменить. Чтобы это сделать, пришлось бы переделать цепочки блоков блокчейна, которые хранятся на компьютерах огромного количества пользователей. Нынешняя банковская система проигрывает и по этому пункту. По сути, все хранится в одном месте. Взломать реестр банка намного проще и дешевле, чем взломать блокчейн биткоина, а также есть вероятность, что взлом традиционной финансовой системы станет заметен не сразу.

Доступ к своим деньгам

При совершении транзакции биткоинами нет финансового посредника. То есть владелец криптовалюты всегда имеет доступ к своим средствам и может с ними делать то, что хочет вне зависимости от финансовых посредников. Во время глобального финансового кризиса было много пострадавших в обанкротившихся финансовых компаниях, которые стояли в очереди, чтобы снять свои деньги, но все-таки не успели этого сделать. Не смогли, так как у многих просто не было прямого доступа к своим деньгам. Кроме того, сюда же можно отнести и отсутствие цензуры у биткоина. Держатель сам решает, кому и когда отправить криптовалюту в отличие от действующей банковской системы. Банки могут отказать своему клиенту совершить определенную транзакцию.

Кто не работает, тот не ест

Биткоин создается за счет алгоритма Proof-of-Work. Tо есть майнеры должны совершить трудоемкую работу, чтобы получить вознаграждение в виде криптовалюты. Здесь применима ключевая поговорка «кто не работает, тот не ест». В текущей банковской сфере, если взять для примера ту же ФРС США, сто долларовая купюра, условно, печатается за копейки. Центробанк получает этот сеньораж, и многие этому не очень рады. Именно поэтому некоторые из них из-за этого присоединились к биткоин-экосистеме.

Благодаря всем этим преимуществам, выгодно отличающим криптовалюту от фиатных денег, биткоин смог привлечь к себе много пользователей во время глобального финансового кризиса. Со временем он получил еще дополнительные бонусы: стал глобальным и высоколиквидным финансовым инструментом, который можно использовать в качестве средства платежа и при этом платить низкие комиссии за транзакции.

Парадокс национальной криптовалюты

А теперь давайте разберемся, что такое национальная криптовалюта. Предположим, что в определенной стране программисты разработали таковую, и если она имеет все вышеперечисленные характеристики (открытий программный код, блокчейн, независимый алгоритм майнинга, распределенный реестр, невозможность отменять транзакции, отсутствия цензуры транзакций и прочие), то тогда это классическая криптовалюта. То есть она будет называться национальной чисто теоретически, из-за того, что ее разработали программисты, являющиеся резидентами определенной страны.

Криптовалюта может быть разработана таким образом, что oна будет находиться под контролем, например, за счет принадлежащих государству майнеров, которые подтверждают транзакции и валидируют их. Например, можно разработать криптовалюту с алгоритмом Proof-of-Stake и ограниченным количеством узлом нодов (Nodes), которые будут заниматься майнигом. Все эти узлы могут находиться под контролем государства. Также криптовалюту можно разработать в таком виде, чтобы у нее не было DLT (распределенного реестра). Иными словами база данных со всеми транзакциями будет хранится в государственных организациях.

Когда речь идет о национальной криптовалюте, в большинстве случаев подразумевается цифровой финансовый инструмент, который тем или иным образом будет под контролем государства. Taкие финансовые инструменты криптовалютные активисты называют национальными цифровыми активами, а не криптовалютами, потому что они не отвечают ключевым характеристикам, в частности свойствам биткоина, которые мы обсуждали ранее.

Кому нужны национальные криптовалюты?

На мой взгляд, криптовалютные анархисты или либертарианцы точно никак не заинтересуются национальными цифровыми валютами. Они присоединились к движению в первые годы глобального финансового кризиса, чтобы противостоять центральным банкам, централизации и перейти на деньги, которые не находятся под контролем государства. Также не будет никакого интереса к национальным цифровым валютам и у последователей этих криптовалютных анархистов, которые присоединились к идее перейти на цифровые деньги позже, чтобы их финансы не находились под контролем государства или какого-то централизованного финансового института.

В последние 2-3 года на фоне сильного роста курсов цифровых денег само слово «криптовалюта» и все, имеющее приставку «крипто», стало очень популярным. Есть очень много людей, которые не очень хорошо понимают, что такое криптовалюта, готовы купить ее, но боятся, что их обманут. Так вот, если государство каким-то образом станет гарантом такого цифрового актива, то эта многочисленная часть людей непременно заинтересуются им, начнет его покупать, инвестировать в него и пользоваться им. Более того, я думаю, что если государства запустят свои национальные цифровые валюты и назовут их, например, криптодоллар, криптоевро или крипторубль и т.д., то это может пойти на пользу реальным криптовалютам в плане имиджа.

Эвентуальный запуск национальных криптовалют может сыграть очень важную и положительную роль для глобальной экономики. На данный момент по инициативе администрации президента США Дональда Трампа активно идут торговые вoйны, что в свою очередь дробит глобальную экономику путем построения искусственных барьеров между странами. Такие барьеры возможны только в текущей банковской системе — власть всегда может перекрыть или остановить банковские транзакции. Криптовалюты же могут решить эту проблему. Если государства запустят свои национальные цифровые валюты и смогут создать площадки для ее обмена, то это станет реально действующим механизмом для обхода всякого рода санкций. Развитие этой идеи поможет приостановить или даже развернуть текущую тенденцию по раздроблению глобальной экономики и снова начать мировую интеграцию.

