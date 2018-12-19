Инфозавтрак 19 декабря. Никола Зимний. День помощи бедным. «Трамвай «Желание». Айдар Гайнуллин — Горком

Доброе утро, жители Воронежа и гости города!

Сегодня среда, 19 декабря. В областном центре ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха утром — 11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до — 9 градусов. Ветер восточный 2,7 м/с.

19 декабря именины Николай, Максим.

В этот день родились: Алексис Санчес, Карим Бензема, Джейк Джилленхол, Николай Коваль, Аксвелл, Сергей Казанин, Алисса Милано, Эми Локейн, Ричард Хаммонд, Азиза Мустафа-заде, Крисс Энджел, Дэвид Швиммер, Арвидас Сабонис, Тиль Швайгер, Дженнифер Билз, Анастасия Вертинская, Галина Волчек, Эдит Пиаф, Леонид Брежнев.

Народные приметы: Никола Зимний

В этот день Православная церковь отмечает память одного из самых почитаемых на Руси святых — Николая Угодника, или, как его еще называют, Чудотворца. Согласно житию, преподобный родился в 3 веке в греческой колонии Патаре (Малая Азия).

С детства Николай проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Целыми днями отрок проводил в храме, а по вечерам молился и читал книги. Его дядя, епископ Николай Патарский, видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем и возвел в сан священника.

Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире (на территории современной Турции). Он был ярым проповедником христианства. Николаю также приписывают разрушение нескольких языческих храмов и многочисленные чудеса, творимые силой молитвы.

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы — о хорошей погоде, о добром урожае.

«Второй после Бога заступник», — так говорили о святом Николае наши предки. Нищие, прося милостыню, тоже ссылались на небесного защитника: «Кто Николая любит, кто Николаю служит, тому святой Николай во всякий час помогает».

День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока для разного рода сделок и платежей. «Никольский торг всему указ», — говорили в народе, подразумевая, что в этот день устанавливались цены на долгое время вперед.

Также на эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщин». С утра люди шли в церковь, служили молебны святому Николаю, а после этого сообща накрывали большие столы и начинали веселиться.

«Для кума Никольщина бражку варит, для кумы — пироги печет»; «На Никольщину зови друга, зови и ворога — оба будут друзья»; «На Никольщину едут мужики с поглядкой, а после Никольщины валяются под лавкой», — такие поговорки сохранила народная память о зимних братчинах.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — морозит реки и озера.

«Никола загвоздит то, что Савва намостит», — подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Международный день помощи бедным

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (англ. International Day to Assist the Poor), установленный ООН в 1995 году.

Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни»

По данным международных экспертов, на конец 20 века около четверти всего населения планеты, то есть полтора миллиарда человек, влачило нищенское существование. А проведенные исследования также показали, что в период с 1999 по 2007 года от нищеты умерло более 300 миллионов человек.

Стоит отметить, что даже две мировые войны в общей сложности не унесли столько человеческих жизней. В связи с этим ООН принято несколько программ, ставящих своей целью искоренение нищеты.

Первые программы по ликвидации нищеты начали действовать в начале 2000 года, однако, пока число живущих за чертой бедности не уменьшается. Несмотря на то, что мировая экономика сегодня развивается стремительными темпами, и все больше людей могут похвастаться высоким уровнем жизни, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества.

Ведь бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

Во многих странах мира традиционно помощь бедным, наряду с государственными и международными программами, осуществляют различные религиозные и благотворительные общественные организации, а также частные меценаты.

Напомним, что 17 октября ежегодно также отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Концерт «Дорогою добра»

Сегодня. 19 декабря в филиале ФБУ «Рослесозащита» (УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 105) состоится концерт «Дорогою добра».

Детская эстрадная студия «Обыкновенное чудо» (руководитель – Л. А. Пересыпкина) представляет большую концертную программу в рамках мероприятий, посвященных 80-летию службы защиты леса.

В исполнении солистов коллектива прозвучат эстрадные произведения И. Матвиенко, М. Таривердиева, В. Мигули, К. Ситник, Е. Ломакина, А. Ольханского, Е. Зарицкой, Л. Марченко, Е. Осмоловской, М. Некрасова; ансамбль младших классов исполнит песню «Коротышки», трио младших классов – «Я хочу танцевать», трио средних классов – песню из репертуара Дорис Дэй Everybody Loves A Lover.

Ведущая концерта – Алдошина Лера.

Начало в 11 часов.

«Рождественская фантазия»

Сегодня. 19 декабря, в Колледже им. Ростроповичей состоится концерт «Рождественская фантазия».

Гостей ждет открытие Рождественского фестиваля.

Прозвучат произведения Гайдна, Шуберта, Шопена, Листа, Вольфа, Форе, Глинки, Чайковского, Рахманинова, Свиридова в исполнении солистов и ансамблей отделения специального фортепиано – Александра Манаенкова, Марии Комаровой, Ирины Скородумовой, Даниила Киселёва, Валерии Шадриной, Артёма Лаптева, Олеси Семенихиной, Виолетты Власенко, Дарьи Степаненко. В концерте принимают участие: Авдеев Даниил (скрипка), Елена Позднякова (виолончель), Вялова Мария (флейта), Виктория Драгушан (альт), Евгений Стариков (вокал), Анна Кононенко (вокал), Тамара Мразик (вокал).

Преподаватели: заслуженный артист РФ О. Д. Мильман, заслуженный работник культуры РФ И. Д. Орлова, А. Н. Воронцов, И.В. Авралева, Е. Э. Попова, Т. А. Пакшина, И. В. Пожидаева, И. И. Ясменко. Ведущая – Наталья Земляная.

Начало в 18 часов.

Мелодии любви

Сегодня, 19 декабря в «Книжном клубе Петровский» состоится концерт «Мелодии любви».

Музыкальный салон «Классика+» представляет программу «Вокальный дивертисмент» с участием выпускников и студентов института искусств класса сольного пения заслуженной артистки России, профессора Ольги Макеевой.

Партия фортепиано — дипломант международных конкурсов Жанна Чернышова.

Прозвучат сочинения Верди, Пуччини, Рахманинова, Чайковского, Сибелиуса, Легара в исполнении Евгении Бумбу, Анны Вольшинец, Евгении Заварзиной, Лилии Числовой, Юлии Шамариной, Анастасии Юртагиной.

Начало в 19 часов.

«Трамвай «Желание»

Сегодня, 19 декабря, в Камерном театре покажут «Трамвай «Желание» – одну из самых известных пьес великого американского драматурга Теннесси Уильямса, лауреата Пулитцеровской премии.

Теннесси Уильямс, начиная со времен «железного занавеса» и до наших дней, был и остается одним из самых востребованных драматургов в российском театре. Такую любовь русского зрителя к американскому драматургу можно объяснить тем, что на Уильямса очень сильное влияние оказал Антон Павлович Чехов. Даже имя главной героини пьесы Бланш Дюбуа (в переводе с французского «Белые деревья», или, как сама героиня называет, – «Весенний сад в цвету») созвучно с «Вишневым садом» Чехова.

На сцене Камерного театра постановку «Трамвая «Желание» осуществляет Егор Равинский — выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская С. Женовача).

Егор Равинский о спектакле:

«Для меня эта история о том, во что может превратиться жизнь человека, не нашедшего в себе сил принять свою любовь и оттолкнувшего ее. Любовь, вера, надежда – мне кажется, что это тот самый стержень, без которого противостоять хаосу жизни почти невозможно. Страшно, когда обстоятельства оказываются сильней человека».

В ролях: Вадим Кривошеев, Андрей Новиков, Людмила Гуськова, Елена Лукиных, Михаил Гостев, Борис Голощапов, Мария Малишевская, Татьяна Чернявская, Герман Греков, Никита Токарев.

Начало в 19 часов.

Айдар Гайнуллин

Сегодня, 19 декабря, в Воронежском концертном зале выступит Айдар Гайнуллин.

Айдар Гайнуллин — баянист с мировым именем, известный вокалист и композитор, академик кинематографических искусств, заслуженный артист РТ, обладатель Национальной кинематографической премии «Ника» и Национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон».

Лауреат 18 международных конкурсов баянистов и аккордеонистов, в том числе «Кубок мира» (Лондон-2001). За выдающиеся достижения в искусстве игры на баяне Айдар Гайнуллин вписан в «Золотую книгу талантов России» имени президента РФ.

Также музыкант стал стипендиатом фондов Мстислава Ростроповича, Фридриха Липса, «Русское исполнительское искусство», лауреатом российского фонда культуры и международной ассоциации фондов мира «Новые имена».

Айдар награжден орденом почетного члена Каунасской консерватории (Литва), правительственной наградой, орденом «Молодое дарование России» и премией «Лучшие из лучших».

Начало в 19 часов.

«Свои люди — сочтемся»

Сегодня, 19 декабря, в Никитинском театре покажут спектакль «Свои люди — сочтемся».

Комедия по одной из самых известных пьес русского классика и гения драматургии А.Н. Островского. История о настоящих дельцах и профессионалах своего дела. Классический текст зазвучит очень остро и современно, ведь именно в наше время эта пьеса опять стала актуальной.

Как не сделать ошибку, совершая очень крупную аферу? Кому верить, если все говорят тебе правду в глаза?

Режиссёр Михаил Агапов, в ролях: Борис Алексеев, Мария Соловей, Марина Демьяненко, Максим Федотов, Екатерина Астрединова, Алексей Савин.

Начало в 19.30.

Хорошего вам дня!

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