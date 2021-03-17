InformNapalm опубликовал базу данных российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm опубликовали масштабную интерактивную базу данных российской агрессии против Украины, Грузии и Сирии по состоянию на 15 марта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт сообщества.

База Russian Aggression является результатом работы волонтеров за все годы существования сообщества. Это более 2 тысяч OSINT-расследований InformNapalm, которые систематизированы и поделены на две группы:

российское вооружение, обнаруженное в Донбассе;

подразделения российской армии, которые участвовали в агрессии против Украины, Грузии, Сирии.

База содержит масштабные факты вторжения, а именно:

более 2 тыс. 600 российских военнослужащих из 101 формирования ВС РФ и других силовых структур России, а также 53 типа российского вооружения и техники, которая не могла стать трофеем и тайно поставлялась на Донбасс;

изображение шевронов воинских частей и фото образцов техники.

База доступна на украинском, английском, болгарском, русском, чешском и немецком языках. Она постоянно обновляется и дополняется новыми фактами и доказательствами.

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Как сообщалось, по данным ООН, с апреля 2014 год по 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13,1 тыс. до 13,3 тыс. человек.

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