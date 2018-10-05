Информации о прекращении Сенцовым голодовки пока нет, — постпред президента

Пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о преращении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым
Борис Бабин заявил, что пока невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о преращении голодовки украинским политзаключенным Олегом Сенцовым
Об этом заявил постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин, передает «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.
«Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент у меня нет такой информации», — сказал он.
По его словам, в данный момент идет проверка информации о прекращении голодовки.
Как сообщала «ДС», во ФСИН сегодня заявили, что украинский полизаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку, которую объявил 14 мая.
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