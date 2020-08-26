Инфлюенс-маркетинг: два новых инструмента — New Retail

Благодаря новым инструментам, инфлюенс-маркетинг может стать более значимым каналом в рекламе товаров и услуг.

Инфлюенсеры – довольно заметный элемент системы продаж. Кто-то говорит, что этот канал в b2c переоценён и не стоит тратить маркетинговые бюджеты на бесконечных блогеров, а кто-то вполне удовлетворён сотрудничеством, но сейчас хочется поговорить о новом подходе, который, возможно, подхлестнёт движение блогеров и сделает его более полноводным и более осмысленным и, главное, понятным с коммерческой точки зрения для ритейлера.

Расскажу о двух решениях, – одно российское и второе американское – которые появились совсем недавно, менее месяца назад.

В России Дзен рвёт все рекорды посещаемости и даёт многим блогерам миллионные показы в темах, которые рассчитаны на потребительские вкусы. Я могу это подтвердить по своему каналу New Retail Технологии, правда, он у меня рассчитан на b2b аудиторию, но даже туда заходит до 100 тысяч человек, что для b2b тем сопоставимо по трафику со многими отраслевыми изданиями, которые пишут о розничной торговле.

С недавних пор в статью Дзена можно вставить не только видео, музыку и т.п., но и прямо карточку товара с Яндекс.Маркет или Беру!, и в этом случае блогеру идёт оплата за переходы в магазины Маркета, за клики по их телефонам и за покупки на Беру.







В чём здесь новизна?

Обычно бренд идёт к известным инфлюенсерам за размещением рекламы, а в этом случае сами инфлюенсеры, блогеры выбирают понравившийся им товар и пишут статью.

Бренд с ними даже не взаимодействует — с блогером расплачивается платформа. И ещё неизвестно, может малознаменитый блогер напишет про ваш товар гораздо лучше, и товар начнут сметать с полок интернет-магазинов быстрее, чем при упоминании Ольги Бузовой в своём посте. Инструмент стал более практичным. Он открывает возможность сотрудничества огромному количеству как блогеров, так и ритейлеров, и производителей для продвижения своих товаров.

Второе решение из США, оно немного похоже на предыдущее, но есть отличия.

Компания Spin Live запускает на Shopify сервис, который позволяет за два клика встроить в карточку товара видео с блогером или инфлюенсером.

Spin Live, запустился уже с участием более 200 брендов и инфлюенсеров и сразу добился успеха: коэффициент конверсии в реальном времени составил 26%, по сравнению с традиционным средним показателем по отрасли в 2-3% для электронной коммерции. У компании есть безрисковая модель ценообразования, при которой продавцы взимают комиссию на основе фактических продаж, нет продаж – не платишь.

«Мы увидели огромный пробел в продажах в живом эфире, когда покупатели были вынуждены полностью переходить с видео по ссылке, которая далее ведёт к многоэтапной оплате на совершенно другом сайте. За счет удержания пользователя в процессе просмотра видео проще покупать.

Мы продемонстрировали, что коэффициент конверсии значительно вырос», — сказал генеральный директор Spin Live Брайан Виганд. И ещё он добавляет: «Электронная коммерция в прямом эфире в Китае — это многомиллиардная отрасль с более чем 500 миллионами пользователей, однако в США отрасль еще не начала развиваться».

Я не раз писал о возможностях живых видео для стимуляции продаж, а пока нам в России этот процесс предстоит только освоить, обратите внимание на эти решения.

Важное обстоятельство заключается в том, что платформенные решения существенным образом помогают упростить связи между игроками, поменять направление взаимодействия, если раньше вы ходили к блогерам, то теперь сотни блогеров могут прийти к вам сами, главное, чтобы у вас продукт был хороший, ежедневно появляются всё новые инструменты, которые и становятся основой «Магазина 4.0 – ритейла будущего», а стараюсь не упустить ничего нового для вас.

Автор Борис Агатов,



Независимый эксперт по внедрению инноваций в ритейле, автор концепции «Магазин 4.0»



От автора: «Провожу корпоративные семинары по теме: «Как открыть Магазин 4.0 без ошибок»

Создаю стратегию магазина 4.0, консультирую, помогаю разобраться в новых технологиях для ритейла, сравнить аналоги и выбрать оптимальный вариант для вашего бизнеса и дать новый импульс развития вашей компании при помощи новых технологий.



Автор Борис Агатов,





Независимый эксперт по внедрению инноваций в ритейле, автор концепции «Магазин 4.0»



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