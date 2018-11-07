Инфляция в Украине замедлится до 7,5% в 2019 году — Reuters

Ранее ожидалось, что инфляция будет выше.

Инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя, впервые с 2013 года.

Об этом в среду, 7 ноября, пишет Reuters.

Это произойдет благодаря жесткой монетарной и осторожной фискальной политике, что соответствует требованиям Международного валютного фонда, считают участники ежемесячного опроса издания.

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Согласно медианному прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5% с 10%, ожидаемых в конце 2018 года, и 13,7% в 2017 году.

Напомним, в октябре Украина и МВФ достигли согласия относительно новой программы stand-by на 3,9 млрд долларов. Она придет на смену программе расширенного финансирования, срок действия которой завершается весной 2019-го. Официально новая программа еще не утверждена ни МВФ, ни Украиной. Попердня договоренность еще должна быть утверждена менеджментом МВФ и одобрена советом директоров валютного фонда, которое состоится после принятия украинским парламентом госбюджета на 2019 год.

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По данным Европейского банка реконструкции и развития экономика Украины 2018 году вырастет на 3,5% вместо ранее прогнозируемых 3,0%. Прогноз на 2019 год – 3,0%.

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