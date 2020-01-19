Инфляция в Украине рекордно замедлилась: чего ждать

Рекордное замедление инфляции в Украине по итогам 2019 года происходит на фоне обвала промышленности, что грозит украинской экономике крупными проблемами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Олег Пендзин. По мнению эксперта, результатом может стать рост безработицы.

Пендзин напомнил, что инфляция замедляется уже не первый год: за 2019 год она составила 4,1%, в 2018 году 9,7%, в 2017 году 13,7%. Однако, по его словам, замедление инфляции не связано с ростом национальной экономики.

«Стоило бы радоваться, если бы параллельно мы не знали, что за 11 месяцев прошлого года украинская промышленность упала на 7,5%», – подчеркнул он.

«Сразу возникает вопрос – почему мы имеем укрепление курса гривни? Это результат действий наших государственных органов… Национальный банк Украины имеет цель – низкий уровень инфляции. Он использует монетарные методы, чтобы достичь этой цели», – объяснил Пендзин.

Как отметил экономист, в результате ручного регулирования «мы имеем неимоверно стабильную крепкую гривню».

«Чем крепче гривня, тем дороже наш экспорт. Чем дороже наш экспорт, тем хуже мы конкурируем на европейском рынке, тем меньше зарабатывают экспортеры. Как следствие, экспортеры продемонстрировали падение объемов производства, увеличилось количество безработных. Таким образом мы выталкиваем людей на заработки за границу», – заявил он.

По словам эксперта, в экономической политике страны должна быть взвешенная система противовесов: «С одной стороны, инфляция должна быть низкой, с другой стороны – экономика должна развиваться».

Как сообщал OBOZREVATEL, инфляция в Украине по итогам 2019 года продемонстрировала самый низкий показатель за последние 6 лет – 4,1%.

Нацбанк Украины в 2020 году намерен удерживать уровень инфляции в пределах 5%.

Информационное шоу «Студия Обозреватель» смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь «горящие» новости!

Источник