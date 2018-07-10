Инфляция спустилась ниже 10%: случай или закономерность?

Отсутствие резких и непродуманных шагов в экономике – и вот результат: базовая инфляция 0%, годовой прогноз – около 10%. Все идет по плану, но…

Второй месяц подряд потребительские цены в Украине не растут. Потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с маем не изменились, базовая инфляция составила 0%, порадовал украинцев Госстат. Хотя с начала года цены выросли на 4,4%. В Госстате констатируют незначительное повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия, бытовую технику, немного выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг и связи, проживание в гостиницах и проезд железнодорожным транспортом. Однако снизились цены на продукты питания (хвала сахару и овощам открытого грунта!), предметы одежды и обуви (шорты, вьетнамки, панамы — какая еще одежда нужна летом!). Напомним, что в начале 2016 года НБУ перешел к режиму так называемого инфляционного таргетирования — стратегии на поддержание определенного целевого значения инфляции, а не курса гривни, как было ранее.

Основные принципы выверены, поэтому и тенденции оптимистичны

Общая ситуация с динамикой потребительских цен в Украине за первую половину этого года имеет заметные тенденции к улучшению. “Существенное замедление темпов инфляции во II квартале т.г. является, в том числе, результатом последовательной сдержанной монетарной политики Нацбанка. Однако, с учетом возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре, нет уверенности в том, что будет достигнута приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6% ± 2 п. п. в текущем году, как это определено «Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу», – комментируя динамику нынешней инфляции отметил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Богдан Данилишин, председатель Совета НБУ

По его словам, негативно повлиять на инфляцию в июле теоретически может дальнейший рост стоимости горючего ввиду высоких мировых цен на нефть, которые колеблются в диапазоне 75-80 долларов за баррель); рост цен на транспортные услуги, в частности, в Киеве с 14 июля стоимость проезда в метро увеличивается с 5 до 8 грн, в наземном транспорте – с 4 до 8 грн. Можно прогнозировать, что соответственно, “подтянутся” и цены в маршрутках. Положительное влияние может оказать разве что общее замедление цен производителей, существенное сезонное повышение предложения плодов и овощей, укрепление курса гривны, которое наблюдается в последние месяцы.

Стоит отметить, что лето традиционно самый спокойный период года — резких движений в экономике во время депутатских и общенациональных каникул в основном не происходит. И поэтому цены в этот период ведут себя довольно вяло.

Для сравнения — показатели “летней” инфляции предыдущих лет (в % к предыдущему месяцу, по данным Госстата):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

июнь

99,7

100,0

101,0

100,4

99,8

101,6

июль

99,8

99,9

100,4

99,0

99,9

100,2

август

99,7

99,3

100,8

99,2

99,7

99,9

Инфляции хочется меньше, но и на том спасибо

Сейчас в НБУ признают, что годовая инфляция в Украине пока превышает запланированные целевые показатели на более чем 2% и к концу года, дай Бог удержать позиции – то есть не превысить 10% (а лучше все 9%, что было бы очень убедительно по сравнению с прошлогодними 13,7%). Тогда в следующем году можно рассчитывать на снижение годового показателя инфляции до желанных 5%.

Ожидается, что на цены и в дальнейшем будет влиять быстрый рост потребительского спроса, из-за которого инфляционное давление все еще будет оставаться значительным в этом году, считают в Нацбанке. Однако надеются, что ситуацию сгладит укрепление гривны. «Украинская экономика, по-прежнему, существенно зависит от ситуации на внешних рынках – как финансовых, так и товарных. Поэтому отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала», – говорится в протоколе недавнего заседания Комитета по монетарной политике.

“Политика инфляционного таргетирования, которую твердо проводит Национальный банк Украины, начинает давать положительные результаты. Инфляция значительно важнее для экономики, чем традиционный в Украине ориентир – курс гривны к доллару. Умеренная инфляция способствует развитию страны. Если курс доллара можно некоторое время держать за счет ”сжигания” золотовалютных резервов Нацбанка (что потом непременно приведет к очередному кризису), то с инфляцией так не удается. Цены на товары и услуги быстро реагируют решительным ростом на неадекватную политику власти или на проблемы в экономике”, – объясняет президент инвестиционной группы “УНИВЕР” Тарас Козак . И хотя до показателей годовой инфляции (5-6%) еще далеко, он уверен, что они будут достигнуты уже в следующем году. “Если не будет разрыва отношений с МВФ, и если в популистском предвыборном угаре Верховная Рада, Кабмин и Президент не наделают глупостей”, – отмечает финансист.

Поэтому, учитывая политические и макроэкономические риски, регулятор пока не планирует смягчать монетарную политику (снижать учетную ставку, то есть стоимость денег в экономике, с нынешних 17%. – Авт.), даже в случае получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда на сумму $2 млрд.

Регулятор справедливо считает, что достигнутый монетарный успех нужно закрепить. Во второй половине года существует вероятность увеличения тарифов на газ и, соответственно, связанного с этим роста коммунальных платежей, а также риск не договориться с МВФ — и тогда курс легко может пойти вверх. Все это нивелирует достижения, и тогда снова придется, как минимум, “прикручивать” вентиль валютного регулирования.

Изменение одного слова в названии рейтинга означает, что украинские банки вернули себе уровень доверия 10-летней давности!

Между тем финансовая сфера страны тоже демонстрирует определенные успехи. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного до позитивного (при этом рейтинг остается на уровне спекулятивного С). В агентстве считают, что кредитоспособность банков нашей страны в ближайшие год-полтора будет улучшаться ведь качество активов после генеральной банковской “уборки” 2014-2015 гг. улучшилось, и система в целом вернулась к прибыльности. Дескать, экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая платежеспособность заемщиков. “Как будто ничего не изменилось, но, на секундочку, прошлый раз прогноз был таким десять лет назад”, – радуется финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив .

Действительно, многое произошло в экономике Украины, и в частности, в банковской системе, за последние годы. Но сейчас, глядя на цифры и графики, хочется надеяться, что упущенное десятилетие уже завершилось, а дальше – движение вверх.

Марина Нечипоренко, Киев

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