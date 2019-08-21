Инфляция, курс валют, ЗВР, госдолг – Гройсман озвучил итоги – новости экономики

Премьер считает, что инфляция по итогам года может быть ниже 8%

Украина нарастила международные (золотовалютные) резервы почти до 22 млрд долларов, а курс гривни с 2016 года остается «приблизительно стабильным». Об этом в среду, 21 августа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

«Международные резервы на момент прихода нашего правительства были 13,2 млрд долларов. Мы оставляет страну следующему правительству с резервами почти 22 млрд долларов. Мы фактически создали условия, при которых Национальный банк сформировал больше резервов», – сказал он.

При этом глава правительства добавил, что в апреле 2016 года доллар стоил 25,63 грн, а сейчас – 25,18 грн.

Гройсман подчеркнул, что государственный долг сократился по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) почти на 20%.

По мнению премьера, сейчас также есть все шансы, чтобы инфляция по итогам 2019 года была ниже 8%.

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«Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году мы вышли на менее 10%, а в этом году – 9,1%, но я считаю, что мы имеем все шансы получить инфляцию по результатам 2019 года менее 8%», – сообщил он.

Новости «Сегодня» писали, что в июле Нацбанк улучшил прогноз по международным резервамУкраины. Центробанк ожидает, что к концу 2019 года резервы составят 21,7 млрд долларов, к концу 2020 года вырастут до 22,8 млрд долларов, а к концу 2021 года достигнут 23 млрд долларов.

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В то же время, по данным Министерства финансов, прогнозные платежи по госдолгу за 2019 года составляют 487,96 млрд грн.

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