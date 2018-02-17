Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира – Bloomberg

Сегодня, 03:23

Просмотров: …

Мировая экономика в целом будет расти, но некоторым странам будет трудно вырваться из топ «рейтинга по несчастью»



Фото: Pixabay

Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, пишет Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах.

Индекс несчастья основан на традиционной концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей. Тем не менее, иногда низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив. Согласно медианному прогнозу опрошенных агентством экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7%, как и в прошлом году, что является лучшими темпами подъема с 2011 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее показатель вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом и достиг 1872 пунктов.

На второй строчке находится ЮАР, которая годом ранее занимала четвертую позицию. Аргентина осталась на третьем месте среди самых неблагополучных государств.

Украина заняла седьмую позицию из 66 стран, а в прошлом году наша страна была пятой.

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики. Однако с учетом нестандартной методологии расчета безработицы в этой стране Сингапур, который занимает второе место, сопоставим по уровню с Таиландом. Третье место занимают Япония и Швейцария, как и годом ранее.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, показывая наилучшую динамику роста в рейтинге – на 16 позиций. Румынии, наоборот, грозит усиление неблагополучия из-за ускорения роста цен – она опустилась на 16 мест, заняв 34-ю позицию.

Напомним, ранее ученые рассчитали зарплату счастливого человека. Оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового «уровня комфорта». Так, специалисты установили, что в среднем по миру 95 тысяч долларов в год. По мнению ученых, для эмоционального равновесия хватит и 60 тысяч долларов в год.

Вы сейчас просматриваете новость «Инфляция будет преследовать «несчастнейшие» экономики мира – Bloomberg». Другие Новости экономики смотрите в блоке «Последние новости»





Источник