Инфляция будет преследовать несчастнейшие экономики мира в 2018г

(Bloomberg) — Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством Блумберг на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом. Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания. Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах. Конечно, иногда низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.

