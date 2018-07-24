Инфляционный шок и вскипание экономики: почему Украина должна учиться на ошибках Турции

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Экономика Турции для Украины уже второе десятилетие остается зеркалом рисков. Хронический торговый дефицит, сходные проблемы в финансовом секторе, энергозависимость от соседей, географическая близость порождают некоторую схожесть и позволяют нам, подглядывая за турками, смотреть на различные потенциальные сценарии, которые могли бы реализоваться в нашей экономике.

Инфляционный шок

В первом квартале 2018 года уровень инфляции в Турции держался в пределах 10,5%, однако позже индекс потребительских цен начал расти и за июнь 2017 к июню 2018 года цены подросли уже на 15,4%. Однако официальная статистика расходилась с ощущениями реальных потребителей, кстати, так же, как это часто происходит и в Украине. В народе кризис, который ассоциировался с повышением цен, назвали «картофельным». Средний уровень цен на продукты питания на рынках к лету вырос почти в 2 раза. Несмотря на традиционное изобилие продуктов на рынках фермеры продолжали повышать цены в лирах, кивая то на рост цен на бензин и дизтопливо из-за роста цен на нефть, то на девальвацию лиры. Турция не добывает необходимых энергоресурсов (как и Украина) в нужных объемах, поэтому девальвация лиры, как правило, приводит к росту цен на энергоресурсы, что тащит за собой инфляционные ожидания.

Год назад за один доллар давали 3,54 турецкие лиры, а сейчас уже 4,85. Доллар вырос за год на 37%. Конечно, это толкало цены в Турции вверх. Наиболее яркий период девальвации пришелся на период с марта по июль 2018 года. Экономика слала властям Турции негативные сигналы давно. Торговый дефицит за 2017 год составил 77 млрд долларов США. Чтобы закрыть вопрос торгового дефицита, Турции нужно было привлекать инвестиции и поддерживать интерес глобальных игроков к займам правительства. Но кризис пришелся на выборы и центральный банк Турции (ЦБТ) удерживал ставку на уровне 8% до 23.05.2018, после чего он поднял ставку до 16,5%, а потом и до 17,75%. Для банков это был шок, поскольку учетная ставка — это как раз стоимость ресурсов, которые банки могут взять у центрального банка страны. Если учесть, что учетная ставка ЦБТ не выходила за отметку 10% с 2010 года, то могу сказать точно, рост ставки в 2 раза по лире в банковской системе Турции не пройдет незаметно и без последствий.

Экономика вскипела

ВВП Турции в 2017 году вырос на 7,4%, обогнав даже Китай. Власти просто перегрели экономику Турции, банально перегрели ее дешевыми деньгами с 2010 года. Парадокс в том, что рецепт дешевых денег работал пока были благоприятными внешние обстоятельства. В 2013 году рост ВВП Турции составил 8,5%, в 2014 году 5,17%, в 2015 году 6,09%, в 2016 году 3,18%. Если бы в 2017 году ЦБТ начал поднимать ставки задолго до того, как их начала поднимать Федеральная резервная система США, то вероятно никакого «картофельного кризиса» и не произошло бы. ВВП в 2017 году оставался бы на нулевой отметке, а доллар к лире вырос бы не на 35-40% а на 20-25%. Однако выборы сделали свое дело. Политикам казалось, что народ будет счастливее с приростом ВВП 7,4%, чем с 1-3%. ЦБТ фактически утратил часть своей независимости после того, как глава государства получил право назначать единолично главу центрального банка Турции, и одновременно президент Эрдоган назначил на пост министра финансов Турции своего зятя. Самому же Эрдогану экспертное сообщество никак не может простить его давление на ЦБТ в 2017 году, когда центральный банк был готов к повышению ставки. Между тем, власти Турции в июле немного стабилизировали ситуацию. ЦБТ повысил ставку, и лира немного укрепилась к доллару, однако теперь напряглись мои коллеги кредитные аналитики. Международный рейтинг Анкары упал до мусорного уровня, а в четвертом квартале Турцию из-за резкого роста ставок может ждать волна банкротств. Доллар может еще подрасти к турецкой лире к концу года на 15-20%, т.е. превысит отметку 5,8 лир за 1 доллар. Власти же уверяют, что экономика на правильном пути и, я так понимаю, склонны по возможности продолжать эксперименты с низкими ставками. Что ж, это делать в принципе можно, если у турецкого центрального банка золотовалютные резервы более 130 млрд долларов США.

Уроки для Украины

При инфляционном всплеске подорожание на продуктовом рынке чувствуется больше, чем где-либо. Поэтому при кризисе больше всего первыми страдают самые бедные слои населения. Продуктовая корзина может подорожать и в 2 раза, а официальный темп инфляции едва превысит 15%. Мы это уже не один раз проходили в Украине, последний раз в 2015 году.

Если у вас в стране 60-75% энергоресурсов импортируются из соседних стран, то девальвация национальной валюты или запускает инфляционные процессы, или выступает их катализатором. Снижение зависимости от импортных ресурсов делает инфляцию более управляемой монетарными методами.

Резкое повышение ключевой ставки центрального банка — это всегда плохо для экономики, чем более плавное, потому как ключевая ставка обычно отправная точка для расчета стоимости ресурсов для банков, а значит, и стоимости кредитов. Если ключевая ставка центрального банка хорошо связана с кредитным рынком, то резкое удорожание кредитов может повышать риск дефолтов.

Политическим властям лучше не лезть в работу центрального банка, особенно если центральный банк не эмитент резервной валюты (т.е. не печатает доллары, евро, фунты, франки или юани). Нельзя все риски и кризисы развивающейся экономики подавлять низкими ставками и выжимать экономику перед выборами как лимон, не заботясь о том, что будет дальше.

Традиционный украинский экспорт в Турцию, включая продукты питания, станет там заметно дороже и менее доступным для потребителя. Думаю, что с 10-15% экспорта в Турцию Украине придется попрощаться, теперь чисто из коммерческих соображений. Хотя, если гривна ослабнет к доллару, наши экспортные потери в Турции могу быть и меньше.

И последнее, для туристов, которые собираются в Турцию на отдых. Скорее всего текущая ситуация приведет к удорожанию пребывания в Турции из-за серьезного подорожания продуктов питания, которые по сходным с Украиной тенденциям, значительно опередили рост доллара в турецких обменных пунктах. Возможно, из-за «все включено» июльские отдыхающие не все еще ощутили кризис, но в августе-сентябре некую ценовую напряженность уже можно будет почувствовать. Я не исключаю, что отдых в долларах США в Турции станет чуть дороже, если, конечно, к сентябрю турецкая лира не выполнит декабрьский план по девальвации.

Виталий Шапран, член исполкома УОФА







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