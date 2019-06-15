Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США :: Экономика :: РБК

Экономика , 15 июн, 23:32

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Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

Мера стала ответом на решение Вашингтона отменить для ряда индийских товаров льготы, которые позволяли Нью-Дели ввозить на американский рынок товары беспошлинно. Теперь тарифы коснутся и импорта США в Индию

Фото: Channi Anand / AP

Индия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из США. Как говорится в заявлении Министерства финансов страны, которое опубликовало местное официальное правительственное издание Gazette of India, решение вступит в силу 16 июня.

Согласно документу меры коснутся 28 товаров. В частности, пошлины на ввозимые из США яблоки составят 70%. Помимо этого, пошлинами будут обложены миндаль и грецкий орех, отмечает The Economic Times.

Ожидается, что от введения тарифов Индия получит около $220 млн.

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

О том, что Нью-Дели намерен повысить пошлины на американские товары, ранее сообщали источники Reuters. Такое решение стало ответом на отмену США торговых льгот для республики. По словам американского президента Дональда Трампа, Индия не предоставила Соединенным Штатам равный и приемлемый доступ к своим рынкам.

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