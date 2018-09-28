Индия ударит С-400 по США

В ближайшее время Индия закупит у России пять полков зенитных ракетных систем С-400. Подписание контракта состоится 4−5 октября, в ходе визита в Дели президента РФ Владимира Путина. Об этом 27 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник. Ранее замгендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский сообщал: если контракт будет подписан до конца текущего года, Россия начнет поставки систем С-400 в Индию в 2020 году.

Сумма сделки, по версии Times of India, составляет $ 5,5 млрд. То есть, практически равна всему товарообороту Москвы и Дели за первое полугодие 2018 года. При этом в Дели рассчитывают, что президент США Дональд Трамп не станет вводить против Индии санкции. Именно так, напомним, США поступили с Китаем, когда тот купил С-400.

Причина такой уверенности — американо-индийские отношения в области безопасности. Которые, что называется, находятся на пике.

Еще в октябре 2017 года тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел переговоры в Дели, ставшие отправной точкой для радикального пересмотра политики Вашингтона в стратегически важном регионе. Место ключевого союзника США, ранее принадлежавшее Пакистану, перешло к Индии.

Главным же событием стала прошедшая в Дели 6 сентября, за месяц до визита Путина, первая в истории встреча глав оборонных и дипломатических ведомств США и Индии в формате «два плюс два».

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С американской стороны на ней были госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис, с индийской — глава МИДа Сушма Сварадж и министр обороны Нирмала Ситхараман. По итогам переговоров стороны подписали Соглашение о совместимости средств связи и безопасности. Оно позволит Дели получать американское высокотехнологичное оборудование для высокозащищенных систем связи, и станет одним из четырех соглашений, создающих правовую базу новых американо-индийских отношений в области безопасности.

После этого Мэттис призвал Конгресс сделать исключение для Индии, и не наказывать ее по закону CAATSA в случае приобретения у России систем С-400. Свое обращение глава Пентагона мотивировал тем, что у Индии давние военно-технические связи с Москвой и введение за них санкций лишь оттолкнет Индию от США.

Словом, индийцы подловили момент, когда покупка С-400 сойдет им с рук. А заполучить новейшие российские ЗРС они хотят давно — с 2015 года.

Прежде всего, потому, что комплексы С-400 имеются у Китая. А индийцы очень ревниво относятся к тому, что есть у китайцев, но чего нет у них самих, поскольку видят в Поднебесной главного соперника в регионе. Дели всегда старается не отстать от Пекина, а при случае его превзойти. Покупка С-400 — способ как раз не отстать. Напомним, что контракт на поставку Китаю двух полковых комплектов С-400 (по восемь машин каждый) был подписан в ноябре 2014 года. И первый полковой комплект прибыл в КНР в мае этого года.

Впрочем, большой вопрос, сможет ли Москва после поставок С-400 рассчитывать на более решительную поддержку Индии как своего «привилегированного стратегического партнера». Помимо ЗРС, Индии крайне необходимы многомиллиардные американские инвестиции для реализации провозглашенной премьером Нарендрой Моди амбициозной программы Make in India. И всем понятно, что масштабных инвестиций Россия предложить не может.

— Продажа С-400 Индии — своевременный шаг в нынешней ситуации, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Как известно, в последние годы отношения Москвы и Дели несколько охладились. Началось с того, что в сентябре 2016 года Дели заключил контракт на закупку 36 французских истребителей Dassault Rafale для ВВС Индии. А в апреле 2018-го издание Jane’s сообщило о выходе Дели из российско-индийского проекта Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) из-за технических разногласий.

Напомню, FGFA, работа по которому стартовала в 2007 году, предполагал создание индийского истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. Общая стоимость проекта оценивалась в $ 9 млрд. При этом Россия рассматривала партнерство с Индией в качестве источника финансирования выпуска первых Су-57. В итоге был разработан дизайн перспективного индийского самолета, на что Дели потратил $ 295 млн. А потом работа над проектом фактически приостановилась.

Дело в том, что индийцы потребовали от нас самых современных технологий, используемых в Су-57. Мы им, естественно, в этом отказали. В Дели, по всей видимости, обиделись.

«СП»: — Почему, тем не менее, индийцы закупают у нас С-400?

— Потому что — при трезвом размышлении — Россия является для Индии безальтернативным партнером в военно-технической сфере. Дели учитывает при этом внешнеполитические факторы. Это и расширение сотрудничества России с Китаем, что индийцев беспокоит. Плюс поведение Вашингтона, который вдруг берет и наказывает своих недавних партнеров. В результате чего этим партнерам, зависимым от США, просто некуда податься.

С другой стороны, у Россией и Индии — долговременные отношения в сфере обороны. Мы индийцев никогда не подводили. Замечу, большинство современных индийских вооружений созданы на российской основе.

Мы, напомню, поставили индийцам танки Т-90С и самолеты Су-30МКИ, попутно передав лицензии на их производство. Мы совместно создаем сверхзвуковую противокорабельную ракету PJ-10 «БраМос». Наконец, холдинг «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт» и индийская корпорация HAL зарегистрировали совместное предприятие по выпуску легких вертолетов Ка-226Т.

Что уж говорить о такой продвинутой системе ПВО как С-400. Нигде, кроме как в России, такие ЗРС не производят.

«СП»: — От кого Дели собирается защищаться с помощью наших ЗРС?

— Индийцев волнует, конечно, что С-400 имеет Китай. Но ЗРС можно рассматривать еще и как страховку на случай, если у Дели возникнут проблемы с Вашингтоном.

Это сегодня США имитируют из себя союзника Индии, потому что американцам нужно сколотить единый фронт против Китая. А завтра у США начнутся проблемы с Ираном — а Тегеран для Дели надежный партнер и поставщик газа — и американцы начнут давить на Индию, чтобы она разорвала сотрудничество с Ираном. Или из-за американцев у Индии возникнут проблемы с Афганистаном.

Чтобы избежать возможного военно-политического давления со стороны США, Индии и нужны наши С-400.

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«СП»: — Как теперь выглядят перспективы нашего сотрудничества с Дели?

— Сделка по ЗРС — это сигнал Москве, что российско-индийские отношения в военной сфере как минимум остаются на прежнем уровне.

В России, замечу, уже пошли разговоры, что нам необходимо развивать военное сотрудничество с Исламабадом. Пакистанские военнослужащие участвуют в учениях «Дружба» (между двумя странами), а также в учениях «Мирная миссия» (вместе со странами ШОС). Кроме того, пакистанские военные неоднократно поднимали вопросы возможных закупок от 6 до 12 истребителей Су-35, еще 8 вертолетов Ми-35М, нескольких транспортных вертолетов Ми-26Т, а также партий стрелкового оружия для оснащения внутренних войск и ряда армейских подразделений.

Все это шло с подтекстом, что индусы — ненадежные партнеры, которые переметнулись на сторону США. На деле, Индия была и остается нашим важнейшим партнером. И сделка с С-400 продвигает российско-индийские отношения в нужном направлении.

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