Inditex планирует с 2020 года продавать свою продукцию через Интернет во всем мире

Президент группы Inditex (Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterquë) Пабло Исла воспользовался громким событием – возобновлением работы флагманского магазина Zara в Милане на проспекте Виктора Эммануила, чтобы сообщить, что «с 2020 года продукция всех брендов Inditex будет доступна для покупки через Интернет из любой точки мира».

Пабло Исла 4 сентября в Милане — FNW

Амбициозные планы и заявка на глобальное присутствие. «Мы хотим, чтобы нашу продукцию могли приобретать все потенциальные покупатели, где бы они ни находились», – заявил Исла, обратив внимание на то, что говорит именно об онлайн-торговле, а не о физическом ритейле. Таким образом, электронная коммерция становится главным приоритетом испанского конгломерата до 2020 года.

Судя по всему, следование озвученной стратегии будет заключаться в развитии сайтов – торговых онлайн-площадок – входящих в концерн fashion-марок; а также в наращивании присутствия продукции Inditex на мультибрендовых онлайн-платформах: недавно корпорация заключила соглашения с онлайн-ритейлерами – китайским Tmall и европейским Zalando.

Наряду с реализацией указанной инициативы группа, основанная Омансио Ортега, продолжит реализацию двух других крупных проектов – это устойчивое развитие и RFID (технология радиочастотной идентификации одежды).

Обязательства испанского гиганта «быстрой моды» по охране окружающей среды подразумевают интеграцию всех его магазинов в формат экологической эффективности. По словам Пабло Исла, этот план уже на 80% воплощен в жизнь.

Президент Inditex также заверил, что все торговые сети компании смогут опираться на консолидированную систему управления складами, что позволит им обслуживать онлайн-покупателей в странах, где есть физические магазины брендов Inditex. В настоящее время концепт консолидированного склада, позволяющий с точностью отслеживать количество продукции, уже внедрен на двадцати пяти из сорока восьми рынков физического присутствия Inditex.

В рамках последнего финансового отчета Inditex Пабло Исла сообщил об инвестициях в размере 1,8 млрд евро в развитие электронной коммерции концерна и наведение мостов между физическими магазинами и онлайн-продажами, уточнив, что на последние приходится порядка 12 % от всех продаж группы. По итогам 2017 фингода объем продаж Inditex составил 25,34 млрд евро (порядка двух триллионов рублей).

Copyright © 2018 FashionNetwork.com All rights reserved.





Источник