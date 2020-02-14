Индикатор экономических настроений снизился на 10,4% — Госстат — Минфин

Индикатор экономических настроений в первом квартале 2020 года составил 103,0% и снизился по сравнению с первым кварталом 2019 года на 10,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстат.

Как изменились показатели

Индикатор экономических настроений — это сводная оценка 15 стандартизированных сезонно скорректированных показателей.

Из них 11 — компоненты индикаторов деловой уверенности в промышленности, строительстве, розничной торговле, сфере услуг, и 4 — компоненты индикатора потребительской уверенности.

Напомним, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2020 года снизился по сравнению с IV кварталом прошлого года на 0,1 п.п. и составляет минус 5,7%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,9 п.п. и составляет минус 6,4%.

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Падение в разрезе регионов

По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.

Больше всего промышленность в 2019 году выросла в Винницкой (13%) и Одесской областях (7%).

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Ранее сообщалось

Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 год промпроизводство снизилось на 1,8%.

По данным Национального банка, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.

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